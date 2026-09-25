Luciana Salazar anunció un acuerdo con Redrado: “De acá en adelante, solo felicidad”

La mediática confirmó el final del conflicto judicial relacionado con la manutención de Matilda. Las partes firmaron una cláusula de confidencialidad y no se conocerán las condiciones económicas del convenio.
Luciana Salazar anunció que alcanzó un acuerdo judicial con Martín Redrado y dio por terminado el conflicto relacionado con la manutención de su hija Matilda, que se había extendido durante cinco años.
Aunque no trascendieron las condiciones económicas pactadas, se conoció que ambas partes firmaron una cláusula de confidencialidad. Por ese motivo, los términos del convenio permanecerán reservados.
La artista confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía junto a Matilda y celebró el cierre de la disputa. “Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo”, escribió sobre la imagen.
El trabajo de los abogados para alcanzar el acuerdo
La conciliación fue resultado de las negociaciones desarrolladas por los representantes legales de ambas partes. Según trascendió, Bernardo Beccar Varela intervino por Redrado y Mariana Gallego representó a Salazar.
Los abogados trabajaron para acercar posiciones y alcanzar una resolución después de varios años de presentaciones judiciales y declaraciones públicas cruzadas.
El acuerdo puso fin a una extensa etapa de conflicto, aunque la cláusula de confidencialidad impedirá conocer públicamente los compromisos asumidos y las condiciones económicas convenidas.
El agradecimiento de Luciana Salazar
Luego de anunciar el acuerdo, Salazar publicó otro mensaje para reconocer a quienes acompañaron a ella y a su hija durante el proceso.
“Mi agradecimiento absoluto y de todo corazón a estas personas que estuvieron y están incondicionalmente, que nos ayudaron de todas las formas a mi hija y a mí. Son las personas que nos mantuvieron en pie todo este tiempo oscuro que vivimos”, expresó.
La artista destacó especialmente al abogado Castro Bianchi, a quien definió como “todo lo que está bien” y “un gran profesional”.
Finalmente, reflexionó sobre el acompañamiento recibido durante los momentos más difíciles. “Lo lindo de saber que hay tanta gente que nos quiere de verdad”, concluyó.