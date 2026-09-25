“Se encuentra muy bien”: el nuevo parte médico de Mirtha Legrand tras una semana internada

A una semana de su nueva internación, Mirtha Legrand continúa recuperándose del cuadro respiratorio que motivó su ingreso al Sanatorio Mater Dei. Este viernes 25 de septiembre, la institución difundió un nuevo parte médico en el que confirmó una evolución favorable de la conductora, de 99 años, aunque aclaró que todavía deberá permanecer bajo cuidado profesional.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del establecimiento. La información representa un nuevo avance respecto de los informes difundidos durante los últimos días.

Pese a la mejoría, los profesionales resolvieron que la conductora continúe internada hasta completar su recuperación y estar en condiciones de retomar sus actividades habituales. El sanatorio también agradeció el respeto con el que se informa sobre su salud y anticipó que, si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes 28 de septiembre.

Cómo evolucionó durante la última semana

La actual internación comenzó el viernes 18 de septiembre, cuando Mirtha regresó al Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Su ingreso se produjo apenas cinco días después de haber recibido el alta de una hospitalización anterior, por lo que los médicos decidieron mantenerla bajo observación y continuar con el tratamiento correspondiente.

El primer episodio había comenzado el 7 de septiembre, cuando ingresó al mismo centro médico por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Después de varios días de atención, recibió el alta el domingo 13 y volvió a su domicilio para continuar allí con los cuidados indicados.

Sin embargo, la recaída obligó a una nueva internación. El miércoles pasado, el sanatorio ya había informado que Mirtha Legrand mejoraba día a día de la neumopatía y que permanecería algunos días más bajo control. El comunicado de este viernes confirmó que esa evolución se mantiene y que pudo incrementar su actividad física.

El tratamiento y el acompañamiento familiar

Durante esta semana, la conductora comenzó a trabajar con el equipo de Kinesiología para acompañar su recuperación. Además, los profesionales aguardan que complete el tratamiento con antibióticos antes de evaluar una eventual alta médica, con el objetivo de reducir el riesgo de una nueva recaída.

Su familia estuvo presente durante los días de internación. Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis se acercaron al sanatorio en distintos momentos para acompañarla y mantenerse informados sobre su evolución.

También hubo novedades sobre su ánimo. Jimena Monteverde, cocinera de La Noche de Mirtha, contó que se mantiene al tanto de su estado y compartió un comentario sobre las ganas de la conductora de regresar a su rutina. “Sé que mira la tele y se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, expresó durante una entrevista televisiva.