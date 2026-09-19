Mirtha Legrand: encontraron la bacteria que afecta su salud y la diva comenzó un tratamiento con antibióticos

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sufrido una recaída de su cuadro respiratorio, apenas cinco días después de recibir el alta médica. Este sábado trascendió que los médicos identificaron la bacteria que originó la infección y comenzaron una batería de antibióticos, además de lograr estabilizar su hidratación.

La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito, quien aseguró: “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”.

Cómo evoluciona la salud de la conductora

De acuerdo con la información publicada por Teleshow, la diva atravesó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que implica su estado de salud. Permanece en una habitación individual bajo atención permanente del equipo médico y su estado general fue calificado como estable.

El parte médico oficial, firmado por el director del sanatorio, Enrique Echagüe, indicó que Legrand ingresó por un cuadro compatible con neumopatía y que continúa realizando estudios, tratamiento y controles correspondientes. La familia agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto por su recuperación.

Una nueva internación tras el alta reciente

La conductora, de 99 años, había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por una afección bronquial y recibió el alta para continuar la recuperación en su domicilio. Sin embargo, cinco días después debió regresar al Mater Dei debido al agravamiento de su cuadro respiratorio.

Mientras continúa su recuperación, Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana durante este fin de semana.