Milonga Diversa y Urgente en Plaza Alvear: el tango salió a la calle y convocó a bailar

REDACCIÓN ELONCE
La Milonga Diversa y Urgente reunió este sábado a bailarines y vecinos en Plaza Alvear, con música en vivo y una invitación abierta a sumarse. “Hay una necesidad de encontrarse, de bailar”, destacaron las organizadoras a Elonce.
La Milonga Diversa y Urgente transformó este sábado por la tarde un sector de Plaza Alvear, en Paraná, en una pista de baile al aire libre. Parejas de distintas edades se acercaron para bailar tango durante una jornada soleada, con música en vivo y la mirada de quienes transitaban por el lugar.
La propuesta fue impulsada por integrantes de Tangor Pagano, junto a otros profesores y espacios vinculados con la disciplina. Marisa Grassi, una de las organizadoras, explicó a Elonce que uno de los objetivos fue sacar el tango de sus ámbitos habituales para acercarlo a quienes todavía no conocen la actividad.
“Formamos parte de Tangor Pagano y, junto con otros profes, decidimos salir a los espacios públicos, ocuparlos y apropiarnos. El tango también es un bien cultural que es de todos y hay una idea de que quizás es más viejo o está desactualizado”, expresó.
El tango salió a ocupar el espacio público
La iniciativa surgió después de diferentes propuestas desarrolladas durante el año para fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de la actividad. “Durante el año veníamos haciendo actividades para fomentar la comunidad del tango y nos parecía que lo que nos estaba faltando era salir a la calle, irrumpir en la vida cotidiana”, señaló Grassi.
Angie, también integrante de la organización, destacó la cantidad de personas que actualmente forman parte de este movimiento cultural. “La comunidad del tango es muy grande en Paraná y en toda la región en general”, afirmó.
Además, resaltó que las propuestas relacionadas con esta danza se multiplicaron en diferentes puntos de Entre Ríos. “Están surgiendo cada vez más eventos a nivel del interior, lo cual también favorece muchísimo los lazos”, agregó.
Música en vivo y una pista improvisada
La edición de este sábado tuvo una particularidad respecto de los encuentros anteriores: contó con la participación de Tango Trío Remolino, que aportó música en vivo a la jornada.
Las organizadoras recordaron que las experiencias anteriores habían sido más sencillas. “Fueron acá también, pero más modestas. Veníamos con un parlante que tiene batería propia. Esta es la que nos damos el lujo de tener música en vivo”, explicaron.
Durante la tarde, numerosas parejas ocuparon la pista improvisada en la plaza. Al mismo tiempo, vecinos que recorrían la zona se detuvieron para observar, escuchar la música y conocer las alternativas disponibles para quienes quieran aprender tango.
Una invitación para aprender y sumarse
La jornada también permitió visibilizar la variedad de profesores, talleres y milongas que funcionan en la ciudad. “Somos un montón los que estamos haciendo. Este espacio está lleno de profes que tienen talleres, así que cualquiera que se acerque puede llevarse los datos de dónde ir a aprender si no sabe o sumarse porque es popular”, indicaron.
La cantidad de personas que respondió a la convocatoria fue uno de los aspectos destacados por las organizadoras. Grassi recordó que algo similar había ocurrido durante las primeras experiencias realizadas en Plaza Alvear.
“Las veces anteriores, que era mucho más modesto, nos impactaba que de golpe se llenaba”, relató. La entrevistada vinculó esa respuesta con la búsqueda de espacios de encuentro y expresión colectiva.
“Hay una necesidad de encontrarse, de bailar”
Para Grassi, el tango genera una forma particular de conexión entre las personas. “Hay una necesidad de encontrarse, de bailar, algo muy potente en el abrazo y en esa comunicación que no es verbal”, manifestó.
Angie consideró que la convocatoria también resultó significativa porque se realizó fuera de los espacios habituales de la disciplina. “Es sorprendente para un espacio no regular porque tenés en la Vieja Usina un espacio los miércoles donde podés ir a bailar. Hay milongas todos los fines de semana, cada una con su particularidad, con su estilo de orquestas y músicas”, explicó.
En ese sentido, destacó el valor de trasladar el tango a un lugar abierto y visible para toda la comunidad. “Poder hacerlo dentro de un espacio público, a vista de otras personas que no comparten o no conocen, que se acerquen, que lo vean y que lo disfruten también es muy importante”, sostuvo.
Una comunidad tanguera en movimiento
Desde Tangor Pagano indicaron además que mantienen actividades semanales para quienes quieran iniciarse o continuar aprendiendo. “Estamos los viernes en un espacio que es un centro cultural que se llama Menagerie, en calle Monte Caseros y Carbó, a las 20 horas”, detallaron.
El espacio organiza además una milonga mensual denominada La Pagana, que tendrá una edición especial por su aniversario. “El 3 de octubre a las 21:30 horas vamos a hacer una milonga, con un cobro de entrada, y va a haber música en vivo, así que los esperamos también”, adelantaron.
La Milonga Diversa y Urgente dejó así una postal diferente en Plaza Alvear: música en vivo, abrazos convertidos en baile y una comunidad tanguera que buscó acercar la disciplina a nuevos públicos, ocupando el espacio público e invitando a quienes pasaban por allí a detenerse, mirar y, por qué no, animarse a bailar.