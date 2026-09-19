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Deportes Fecha 10

Huracán da la sorpresa en el Monumental y le gana 1-0 a River

River, tras una seguidilla de buenos resultados, intenta afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Seguí las incidencias del partido.

19 de Septiembre de 2026
River busca otro triunfo.
River busca otro triunfo. Foto: La Nación.

River, tras una seguidilla de buenos resultados, intenta afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Seguí las incidencias del partido.

River enfrenta a Huracán en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026, en el cual tratará de hilvanar su cuarta victoria consecutiva tras confirmar que Leonardo Ponzio seguirá por un año.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

9 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!

El colombiano Oscar Cortés lanzó un tiro libre que cruzó el área. La pelota picó y se metió al lado del palo izquierdo de Santiago Beltrán, que no llegó a desviarla. El Globo sorprende a River.

 

6 minutos: ¡Cambio obligado en River!

Thiago Almada dejó el campo de juego por la molestia muscular que le afectó el muslo de la pierna izquierda. En su lugar ingresó Lucas Beltrán.

 

4 minutos: ¡Thiago Almada sintió una molestia muscular!

El jugador de River sufrió un dolor en la pierna izquierda y se tiró al césped. Leonardo Ponzio analiza una variante.

 

 

¡Comenzó el partido!

Facundo Tello dio la orden y ya juegan River y Huracán en el Monumental.

 

Formaciones confirmadas

 

Diego Martínez pondrá a: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.

 

River Plate formará con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.

Temas:

River Huracán Torneo Clausura
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