Renunciaron los abogados de Facundo Moyano en la causa por presunta violencia de género

Renunciaron los abogados de Facundo Moyano en la causa que investiga al dirigente gremial por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su expareja, Candela Arizaga. Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina comunicaron este viernes su apartamiento de la defensa.

Tras la decisión, Moyano designó como nuevos representantes legales a Alejandro Valle y Darío Saldaño, quienes se presentaron a última hora del viernes en el expediente para asumir la defensa. El cambio se produce mientras continúa vigente la prohibición judicial de acercamiento y contacto con Arizaga.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por Infobae, Gascón y Molina justificaron su salida por "desavenencias insalvables en la estrategia de defensa". Hasta el jueves, ambos habían solicitado que se revisaran las restricciones impuestas al dirigente y plantearon la posibilidad de flexibilizarlas.

Moyano explicó el cambio de abogados

Por su parte, Moyano sostuvo a través de un comunicado que el relevo de sus abogados fue una decisión tomada "exclusivamente" por voluntad propia. Según indicó, responde a una determinación personal vinculada con la estrategia y la representación legal para una "nueva etapa" del proceso judicial.

En paralelo, la Fiscalía de Género Norte dispuso que Moyano vuelva a ser indagado. La medida busca establecer si existió al menos un contacto con Arizaga mientras estaba vigente la prohibición judicial, situación que eventualmente podría ser analizada como un posible delito de desobediencia.

Además, la fiscal Florencia Nocerez resolvió mantener sin modificaciones las medidas cautelares. Por el momento, no hizo lugar a una eventual flexibilización de la restricción, aunque tampoco dispuso un endurecimiento. Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella.

Cómo comenzó la causa contra Facundo Moyano

La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. Arizaga salió del edificio donde vive Moyano y fue interceptada por agentes de la Policía de la Ciudad. Según declaró uno de los efectivos, la joven manifestó que su pareja la había golpeado y retenido contra su voluntad.

Moyano fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a medidas cautelares. Posteriormente, Arizaga negó haber sufrido violencia física o psicológica y también rechazó haber estado privada de su libertad.

La joven presentó además escritos en los que manifestó su voluntad de retomar el vínculo con el dirigente. Sin embargo, este viernes, durante una entrevista con América TV, señaló que de su parte ya no considera que continúe de novia con Moyano.

La situación entre Moyano y Candela Arizaga

Durante la entrevista, Arizaga también habló sobre versiones que vinculaban al dirigente con otra mujer. Aseguró que se sintió "muy mal" por lo que trascendió, aunque aclaró que no cuenta con pruebas y manifestó su intención de conversar con Moyano para aclarar "muchas cosas".

Consultada sobre si existió algún contacto entre ambos durante la vigencia de la restricción judicial, evitó dar precisiones. Ese punto adquirió relevancia luego de que la fiscalía resolviera convocar nuevamente a Moyano a indagatoria para determinar si las medidas cautelares fueron respetadas.

La defensa del dirigente había cuestionado esta semana el alcance de las restricciones y solicitado que fueran revisadas a partir de las pruebas incorporadas al expediente. Con la renuncia de Gascón y Molina, Valle y Saldaño asumirán ahora la representación de Moyano mientras continúa la investigación.