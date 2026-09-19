Huyeron de un control, cayeron de la moto y les secuestraron una pistola y casi $3 millones

La Policía de Paraná intentó identificar a dos hombres que circulaban a gran velocidad por calle Siria. Ambos escaparon, cayeron de la motocicleta durante la persecución y fueron detenidos. Los efectivos hallaron una pistola calibre .32 y casi tres millones de pesos.
Dos hombres huyeron de un control policial, cayeron de la motocicleta en la que circulaban y fueron detenidos durante un operativo de prevención en Paraná. Tras la persecución, los efectivos encontraron una pistola calibre .32 y dinero en efectivo que, según el parte policial, habían sido descartados en el lugar.
El procedimiento comenzó en la intersección de Ameghino y Siria. Los agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos que circulaba a gran velocidad por calle Siria en sentido sur. Al intentar identificar a sus dos ocupantes, estos desoyeron la orden de alto y escaparon.
La persecución terminó en Siria y Don Segundo Sombra, donde los motociclistas perdieron el control del rodado y cayeron sobre la calzada. Allí fueron demorados por la Policía.
El arma y los elementos secuestrados
Durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron una pistola calibre .32 con un cargador sin cartuchos, además de dinero en efectivo. De accuerdo a los datos a los que accedió Elonce, en la riñonera se hallaron $2.933.750.
Informado de lo ocurrido, el fiscal en turno dispuso la detención de ambos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. También ordenó el secuestro del arma, la motocicleta, el dinero hallado y dos teléfonos celulares.