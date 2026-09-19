 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Persecución policial en Paraná

Huyeron de un control, cayeron de la moto y les secuestraron una pistola y casi $3 millones

La Policía de Paraná intentó identificar a dos hombres que circulaban a gran velocidad por calle Siria. Ambos escaparon, cayeron de la motocicleta durante la persecución y fueron detenidos. Los efectivos hallaron una pistola calibre .32 y casi tres millones de pesos.

19 de Septiembre de 2026
Persecución policial: dos detenidos y una pistola secuestrada
Persecución policial: dos detenidos y una pistola secuestrada Foto: Policía de Entre Ríos

La Policía de Paraná intentó identificar a dos hombres que circulaban a gran velocidad por calle Siria. Ambos escaparon, cayeron de la motocicleta durante la persecución y fueron detenidos. Los efectivos hallaron una pistola calibre .32 y casi tres millones de pesos.

Dos hombres huyeron de un control policial, cayeron de la motocicleta en la que circulaban y fueron detenidos durante un operativo de prevención en Paraná. Tras la persecución, los efectivos encontraron una pistola calibre .32 y dinero en efectivo que, según el parte policial, habían sido descartados en el lugar.

 

El procedimiento comenzó en la intersección de Ameghino y Siria. Los agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos que circulaba a gran velocidad por calle Siria en sentido sur. Al intentar identificar a sus dos ocupantes, estos desoyeron la orden de alto y escaparon.

Persecuci&oacute;n policial: dos detenidos y una pistola secuestrada (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Persecución policial: dos detenidos y una pistola secuestrada (foto Policía de Entre Ríos)

La persecución terminó en Siria y Don Segundo Sombra, donde los motociclistas perdieron el control del rodado y cayeron sobre la calzada. Allí fueron demorados por la Policía.

 

El arma y los elementos secuestrados

 

Durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron una pistola calibre .32 con un cargador sin cartuchos, además de dinero en efectivo. De accuerdo a los datos a los que accedió Elonce, en la riñonera se hallaron $2.933.750.

 

Informado de lo ocurrido, el fiscal en turno dispuso la detención de ambos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. También ordenó el secuestro del arma, la motocicleta, el dinero hallado y dos teléfonos celulares.

Temas:

persecución policial motocicleta dos detenidos arma de fuego pistola calibre .32
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso