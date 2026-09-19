Presupuesto 2027: el Gobierno retiraría los recortes en discapacidad y negocia otro texto

El Gobierno retiraría los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y negociaba un texto alternativo con el PRO, la UCR y bloques provinciales. La decisión surgió después de que los artículos enviados al Congreso provocaran críticas entre los propios aliados del oficialismo.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el acuerdo estaba avanzado, pero los bloques dialoguistas aclararon que todavía aguardaban un borrador para evaluar sus términos. Por lo tanto, ninguno de los cambios en negociación había sido aprobado.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.-

El capítulo cuestionado llegó a la Cámara de Diputados junto con el proyecto presupuestario. Según trascendió, su contenido tomó por sorpresa a dirigentes que ya mantenían conversaciones sobre una alternativa a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para fin de año.

Qué proponía el texto enviado al Congreso

El proyecto original retomaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la pensión no contributiva y fijaba su monto en el 70% del haber mínimo jubilatorio. También quitaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso y dejaba la definición de otros requisitos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Además, establecía que el cobro de la pensión fuera incompatible con cualquier empleo formal, incluso de pocas horas. Para las prestaciones, eliminaba el arancel único del nomenclador y preveía actualizaciones trimestrales a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Esos puntos se apartaban de las conversaciones que legisladores oficialistas mantenían con sus aliados. Desde el entorno del presidente de Diputados, Martín Menem, atribuyeron la diferencia a que el texto presupuestario había sido elaborado durante meses y no incorporó el estado más reciente de las negociaciones.

Los puntos de la nueva negociación

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas por Infobae, la propuesta alternativa mantendría requisitos más exigentes para acceder a la pensión. El oficialismo planteó que la presentación del CUD, por sí sola, no bastaría para obtener el beneficio. Los criterios precisos todavía no fueron difundidos.

A pedido de los aliados, el nuevo esquema permitiría compatibilizar la pensión con un empleo registrado. También conservaría un nomenclador universal de prestaciones, con una actualización bimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de la actualización mensual prevista en la ley de emergencia.

Comisión de Discapacidad en Diputados.-

El PRO y la UCR pidieron, además, definiciones sobre las compensaciones a prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Ambos espacios señalaron que necesitaban conocer por escrito el mecanismo y el cronograma de pago antes de cerrar un acuerdo.

Cómo seguiría el trámite

El oficialismo buscará incorporar el texto consensuado al dictamen de comisión del Presupuesto 2027. Mientras no exista una redacción definitiva ni se complete el trámite parlamentario, seguirán abiertas las diferencias sobre pensiones, prestaciones y compensaciones.

La oposición, por su parte, impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y avanzaba con su tratamiento en comisiones. La negociación presupuestaria definirá si el Gobierno consigue reunir los apoyos necesarios para presentar una propuesta alternativa.