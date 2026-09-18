El Senado retomará el debate del proyecto de Transparencia y Ética Pública

El proyecto de Transparencia y Ética Pública volverá a ser analizado el miércoles 23 de septiembre en el Senado entrerriano. La iniciativa, que ya fue aprobada por Diputados, establece deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para la función pública.
El proyecto de Transparencia y Ética Pública volverá a ser analizado el próximo miércoles 23 de septiembre por el Senado de Entre Ríos, durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La iniciativa enviada originalmente por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La convocatoria fue fijada para las 11, en la Sala de Comisiones del Senado, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno. El encuentro será encabezado por Nancy Miranda, presidenta de Legislación General, y Juan Pablo Cosso, titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, junto con los legisladores que integran ambas comisiones.
El expediente Nº 26.785 viene siendo objeto de análisis legislativo y el Senado resolvió esta semana que continuara su tratamiento en comisión. La propuesta había sido enviada por el Ejecutivo a la Legislatura en 2024 y posteriormente recibió modificaciones durante su paso por Diputados.
Qué establece el proyecto
La iniciativa consta de 42 artículos y reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. Su objetivo es establecer las normas de conducta que deben regir el ejercicio de la función pública y fijar mecanismos vinculados con la publicidad y transparencia de los actos.
Entre sus disposiciones incorpora un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para quienes se desempeñan dentro de los tres poderes del Estado provincial. El régimen se aplicaría sin perjuicio de las normas específicas que ya alcancen a determinados funcionarios y empleados públicos.
El texto también contempla disposiciones vinculadas con Ficha Limpia, uno de los puntos incluidos desde las primeras instancias de discusión parlamentaria. Durante el debate en Diputados, además, fueron analizados aspectos relacionados con declaraciones juradas, transparencia de los actos estatales y pautas éticas para funcionarios y otros sujetos obligados.
Un debate que comenzó en 2024
El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo en febrero de 2024. En sus fundamentos se mencionaron como antecedentes la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, además de legislaciones adoptadas en otras jurisdicciones argentinas.
Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, distintas comisiones analizaron la propuesta y recibieron a especialistas y representantes académicos. Finalmente, la Cámara baja aprobó el expediente en agosto de 2024 y lo remitió al Senado para su revisión.
Ahora, las comisiones del Senado retomarán el expediente con la media sanción vigente. El encuentro del miércoles será una nueva instancia del recorrido legislativo de una iniciativa que busca establecer un régimen integral sobre transparencia y ética en la función pública entrerriana.