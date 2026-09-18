Piden colaboración para localizar a una joven que desapareció en Paraná

Brisa Estefanía Romero es buscada desde el mediodía de este viernes. Fue vista por última vez en Paraná y vestía una remera de River a rayas y un pantalón gris. Solicitaron comunicarse con la Policía o el 911.
La Justicia de Paraná solicitó colaboración para localizar a Brisa Estefanía Romero, una joven de 27 años, oriunda de Colonia Avellaneda, cuyo paradero se desconoce desde este viernes al mediodía.
Dónde fue vista por última vez
Brisa fue vista por última vez en inmediaciones de las calles República de Siria y Don Segundo Sombra, en la ciudad de Paraná.
Al momento de su desaparición, vestía una remera de River Plate a rayas y un pantalón gris, características que podrían facilitar su identificación.
Las autoridades solicitaron a quienes hayan visto a la joven o posean información que permita establecer su ubicación que se comuniquen inmediatamente con la Policía o llamen al 911.