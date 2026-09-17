Romero: “Desde Paraná decidimos acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, afirmó que el municipio busca acompañar a quienes “producen, invierten y generan trabajo” y detalló una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones para el desarrollo industrial. Lo hizo durante la 22ª Jornada de la Industria, realizada en el Centro Provincial de Convenciones.

Ante representantes del sector productivo, Romero planteó que el Estado debía asumir un rol de acompañamiento y generar herramientas concretas para facilitar la actividad económica. “Creemos en la tarea de un Estado facilitador, que acompañe al sector privado. Esto implica adoptar decisiones de políticas públicas pensando en las necesidades de generar herramientas para producir”, sostuvo.

La intendenta consideró además que Entre Ríos tenía “mucho desarrollo por delante” en materia industrial y señaló que una de las prioridades de su gestión había sido atender demandas planteadas por las empresas instaladas en el Parque Industrial General Manuel Belgrano.

La obra vinculada a la Ruta 12

En ese sentido, Romero destacó la decisión del municipio de destinar financiamiento propio a una obra vinculada con la Ruta Nacional Nº 12, cuya ejecución había quedado paralizada por el Gobierno nacional.

“Decidimos encarar con financiamiento propio una obra que había quedado descontinuada y que es central para nuestro Parque Industrial”, explicó. Según indicó, la intervención no solamente buscó mejorar el acceso al predio fabril, sino también fortalecer su conexión logística.

“No solo optimiza el ingreso al parque, sino que se encuentra en el corredor bioceánico del Mercosur, lo que implica oportunidades de mejora logística para Paraná, para la provincia y para toda la región”, expresó.

Romero sostuvo que la decisión respondió a un planteo que el empresariado local venía realizando desde hacía tiempo. “Lo hicimos atendiendo a un pedido histórico de finalización de esta obra expresado por los empresarios de nuestro parque”, afirmó.

Simplificación de tasas y promoción industrial

La intendenta señaló que el acompañamiento a las empresas no debía limitarse a las obras de infraestructura y puso el foco también en la política tributaria municipal. “Entendemos que el acompañamiento no es sólo inversión en infraestructura”, manifestó.

En ese marco, mencionó el proceso de simplificación tributaria impulsado por el municipio, que incluyó la eliminación de tasas consideradas obsoletas, la reducción de alícuotas —entre ellas la correspondiente al alumbrado— y la unificación de tributos. “Estamos tomando decisiones para simplificar y mejorar las condiciones para quienes desarrollan actividades económicas en nuestra ciudad”, sostuvo Romero.

A esas medidas sumó la actualización del régimen de promoción industrial municipal, establecido por la Ordenanza Nº 8560. La intendenta explicó que la intención era modernizar la herramienta manteniendo los incentivos contemplados actualmente. “Estamos trabajando en la mejora de nuestro régimen de promoción industrial. Introduce modificaciones al vigente, pero no elimina sus beneficios, sino que los adecúa a la actualidad”, precisó.

Articulación para atraer inversiones

Romero también señaló que el municipio buscaba complementar su esquema de promoción con las herramientas implementadas por el Gobierno provincial, particularmente con el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “Esperamos que esta articulación promueva nuevas inversiones y acompañe también a las empresas que ya están instaladas en Paraná”, afirmó.

Finalmente, vinculó las medidas con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas frente a los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de consumo. “Queremos generar una ciudad con más oportunidades y con empresas cada vez más grandes y más competitivas”, sostuvo.

“El mercado exige adaptación a las nuevas modalidades tecnológicas y de consumo, y desde el Estado tenemos que generar las condiciones para que nuestras empresas puedan afrontar esos desafíos”, concluyó Romero.