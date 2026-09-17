Instalaron 55 luminarias LED en vecinal Parque del Lago: "Alcanzamos el 89% LED en Paraná”, afirmó Romero

Aticiparon que el objetivo es alcanzar el 100% antes de fin de año.

La Municipalidad instaló 55 nuevas luminarias LED en la vecinal Parque del Lago, ubicada en el sector sureste de Paraná, y completó la renovación del alumbrado público en el barrio. La intervención incluyó columnas fabricadas con materiales que brindaban mayor seguridad y facilitaban su mantenimiento.

La intendenta Rosario Romero recorrió la zona junto con funcionarios municipales y autoridades de la comisión vecinal. Durante la actividad, destacó el compromiso de los habitantes con el cuidado de los espacios públicos y el trabajo conjunto desarrollado con el municipio.

“Es una vecinal muy activa, que se preocupa por el barrio y nos ha solicitado algunas cosas que todavía faltan, aunque no son tantas. Ya alcanzamos un 89% de iluminación LED en la ciudad”, explicó Romero.

Columnas más seguras y resistentes

Las nuevas columnas fueron fabricadas con PRFV, plástico reforzado con fibra de vidrio, y presentaban ventajas frente a las estructuras metálicas convencionales. Entre sus principales características, la intendenta señaló que dificultaban el robo de cables, eran livianas, no se corroían y no podían electrificarse.

“Es muy difícil robar un cable en estas columnas. Además, no requieren guardaperro, ya vienen pintadas, son rugosas y brindan mucha seguridad porque no existe el riesgo de electrocución”, detalló Romero.

La jefa municipal recordó que años atrás se registraron accidentes fatales por columnas electrificadas. “Con este tipo de material, eso no puede ocurrir. Estamos muy contentos de haberlo incorporado y queremos terminar el año con el 100% de la ciudad iluminada con tecnología LED”, sostuvo.

Ahorro energético y mayor seguridad

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld remarcó que el programa fue financiado completamente con recursos municipales y ejecutado por trabajadores del área de Alumbrado Público.

Según explicaron, las luminarias permitían alcanzar un ahorro energético superior al 50%, además de mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad de los vecinos.

El funcionario municipal señaló que el plan comenzó aproximadamente dos años atrás en barrios como San Agustín y destacó que el objetivo era alcanzar todos los sectores. “No hay barrios de primera y de segunda. Buscamos que toda la ciudad tenga esta tecnología”, afirmó.

El plan continuará en otros barrios

La próxima etapa contemplaba la instalación de 65 luminarias pendientes en la vecinal Antonini. También estaba previsto intensificar los trabajos en la zona oeste, especialmente en Bajada Grande, donde avanza paralelamente un programa de recuperación de la trama vial.

Romero pidió a los vecinos que colaboraran con el cuidado del nuevo equipamiento urbano. En ese sentido, recordó que recientemente se habían incendiado intencionalmente contenedores de residuos en Parque del Lago.

“El que prende fuego un contenedor debe saber que su reposición la pagan todos los paranaenses. Lo que puede ser una gracia para alguien termina siendo una desgracia para todo el barrio”, advirtió. Además, recomendó comunicarse con el 911 ante cualquier actitud sospechosa.

Colocaron 50 nuevas luminarias en vecinal Parque del lago

“Es un orgullo para el barrio”

El presidente de la Comisión Vecinal Parque del Lago, Antonio Calfacante, celebró la finalización de los trabajos y destacó que el barrio quedó completamente cubierto con iluminación LED.

“Es un orgullo. Antes teníamos luminarias colgantes y, cada vez que había viento o tormenta, se cortaban los cables. Ahora pudimos concretar el 100% del barrio con luces LED”, expresó.

El vecinalista sostuvo que la renovación mejoró la seguridad de quienes regresaban de sus trabajos, de los estudiantes y de las familias que utilizaban los espacios públicos. También consideró que la nueva iluminación facilitaría las recorridas preventivas de la Policía en la jurisdicción.

Calfacante destacó además la respuesta brindada por las áreas municipales de Alumbrado Público, Barrido y la Unidad Municipal Nº 3. Asimismo, señaló que la comisión vecinal mantenía contacto permanente con Obras Sanitarias debido a la presencia de un centro de distribución de agua potable dentro del barrio.