ANSES proyectó 104.760 jubilados menos y más seguros por desempleo para 2027

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proyectó para 2027 una reducción de 104.760 jubilados y un crecimiento de los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), según las estimaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto nacional.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el promedio anual de jubilados pasaría de 5.590.521 en 2026 a 5.485.761 durante 2027. En sentido contrario, los titulares de la PUAM aumentarían de 220.308 a 253.032, lo que representaría 32.724 beneficiarios más, publicó NA.

Las cifras formaron parte de las proyecciones presupuestarias y, por lo tanto, no correspondieron a padrones ya consolidados, sino a la cantidad promedio de prestaciones que el Gobierno estimó pagar durante cada año.

Qué es la PUAM y quiénes pueden cobrarla

La PUAM está destinada a mujeres y hombres de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión. Su valor equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mediante el sistema de movilidad previsional, según informó ANSES.

Para acceder al beneficio, la persona no debe cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o prestación por desempleo. Además, debe cumplir los requisitos de ciudadanía o residencia establecidos por el organismo y mantener su residencia en la Argentina.

El eventual bono extraordinario destinado a quienes cobran los haberes más bajos se suma por separado y depende de las decisiones que adopte el Gobierno para cada período.

La dificultad para completar los aportes

Para acceder a una jubilación ordinaria se necesitan 30 años de aportes, además de cumplir con la edad requerida: 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

La pérdida de puestos de trabajo registrados y el crecimiento de la informalidad laboral dificultaron que una parte de los trabajadores pudiera completar los años de contribuciones exigidos. Esta situación cobró mayor relevancia después del vencimiento, en marzo de 2025, de la última moratoria previsional, que no fue prorrogada.

Sin esa herramienta, quienes alcanzaron la edad jubilatoria sin reunir los 30 años de aportes dejaron de tener la posibilidad de regularizar los períodos faltantes mediante ese plan. Si cumplen las condiciones correspondientes, deben esperar hasta los 65 años para solicitar la PUAM, cuyo haber equivale al 80% de una jubilación mínima.

También proyectaron más prestaciones por desempleo

Las estimaciones oficiales anticiparon, además, un crecimiento de las personas alcanzadas por el Seguro por Desempleo. La cantidad de titulares pasaría de 118.868 en 2026 a 130.324 durante 2027, es decir, 11.456 beneficiarios más.

La combinación de menos jubilaciones contributivas, más titulares de la PUAM y un aumento de las prestaciones por desempleo reflejó el impacto de las dificultades del mercado laboral formal sobre el sistema de seguridad social.