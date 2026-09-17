PAMI alertó a sus afiliados sobre la importancia de mantener actualizados sus datos personales

El PAMI recomendó a jubilados y pensionados revisar que sus datos personales estén actualizados dentro de Mi PAMI. La campaña apunta especialmente al número de teléfono, correo electrónico y domicilio de residencia, información que el organismo utiliza para mantener contacto con sus afiliados y gestionar distintos servicios.

La iniciativa fue puesta en marcha por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para mejorar las comunicaciones, facilitar el acceso a prestaciones y reforzar la seguridad de las cuentas. Desde el organismo remarcaron que mantener información vigente también contribuye a validar la identidad durante las gestiones digitales.

Por esa razón, se aconseja realizar una revisión cuando una persona haya cambiado su celular, dirección de correo electrónico o lugar de residencia. La campaña no fue presentada como una modificación de las condiciones de afiliación, sino como una acción destinada a mantener actualizados los registros utilizados por el Instituto.

Qué datos deben controlar los afiliados

Uno de los principales datos que PAMI solicita verificar es el teléfono de contacto. Si el afiliado cambió de número, puede modificarlo desde Mi PAMI ingresando en la sección “Perfil” y luego en “Mis datos”. El sistema envía posteriormente un código para confirmar la modificación.

El mismo procedimiento permite actualizar el correo electrónico. Contar con una dirección vigente resulta importante para recibir comunicaciones y, además, funciona como una de las vías utilizadas para verificar determinados cambios efectuados dentro de la plataforma.

También puede modificarse el domicilio de residencia, es decir, el lugar donde vive habitualmente la persona afiliada y que PAMI utiliza, entre otras cuestiones, para determinadas entregas de insumos. El domicilio legal que figura en el DNI se encuentra diferenciado y puede requerir documentación específica para su modificación.

Cómo realizar la actualización en Mi PAMI

Para revisar la información, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI, acceder a su perfil y seleccionar “Mis datos”. Desde allí puede consultar la información registrada y elegir cuál de los campos habilitados necesita modificar.

Una vez cargado un nuevo teléfono o correo electrónico, la plataforma solicita una validación mediante un código enviado por mensaje de texto o email. Con esa confirmación queda registrado el nuevo dato en el sistema.

Otros cambios personales, como el domicilio legal, el estado civil o determinados datos previsionales, no se resuelven de la misma manera y pueden requerir documentación adicional. PAMI permite iniciar esos trámites por internet y también realizarlos en una agencia con turno previo.

La recomendación para evitar estafas

La actualización de información también está vinculada con la seguridad digital. PAMI recordó que nunca solicita por teléfono contraseñas, códigos de validación ni información personal, por lo que los afiliados deben desconfiar de comunicaciones que pidan ese tipo de datos.

El organismo aconseja utilizar únicamente sus canales oficiales y no ingresar a enlaces enviados desde cuentas no verificadas. En Mi PAMI también advierte que no pide claves, datos bancarios ni pagos para instalar la aplicación, que es gratuita y oficial.

De esta manera, jubilados y pensionados pueden comprobar desde la plataforma si su teléfono, correo y domicilio de residencia continúan siendo correctos. Mantener esa información vigente permite recibir novedades y gestionar prestaciones con datos actualizados, además de reducir riesgos ante posibles intentos de fraude