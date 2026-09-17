Docentes y Gobierno retoman la negociación salarial este jueves

La paritaria docente en Entre Ríos se reanudará este jueves a las 14 en la Secretaría de Trabajo, donde los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una propuesta de recomposición salarial. Agmer y AMET anticiparon sus principales planteos y señalaron que cualquier oferta será analizada por sus órganos internos.

La convocatoria oficial alcanzó también a los representantes de UDA y Sadop, quienes participarán del encuentro junto con funcionarios provinciales. La audiencia fue confirmada por el Gobierno de Entre Ríos y se desarrollará dentro de la mesa de diálogo institucional abierta con el sector.

Las organizaciones sindicales reclamaron recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación y volver a discutir las condiciones laborales. También cuestionaron los incrementos definidos mediante decretos después de que las negociaciones anteriores finalizaran sin acuerdo.

Agmer espera una recomposición

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, afirmó que el sindicato concurrirá con expectativas de avanzar, aunque recordó los resultados negativos de los últimos encuentros.

“Somos optimistas, aunque hay tres antecedentes que hablan de fracaso paritario”, manifestó el dirigente. En ese sentido, añadió: “Vamos a la paritaria pensando que existe una posibilidad de una recomposición salarial, más allá de que la realidad dice lo contrario”.

La secretaria adjunta del gremio, Lía Fimpel, también reivindicó el ámbito de negociación y sostuvo que la entidad asistirá con la intención de discutir una propuesta concreta. “Vamos confiados a poder sentarnos y discutir con el Gobierno”, expresó.

Fimpel indicó que los reclamos no se limitan al salario y comprenden diferentes aspectos de la actividad educativa. “Las problemáticas nuestras son las problemáticas de las familias también: condiciones edilicias, condiciones laborales y salario”, explicó.

Reclamos por los acuerdos anteriores

Agmer reiteró su pedido para que el Ejecutivo cumpla los acuerdos salariales alcanzados previamente. Además, cuestionó que las recomposiciones sean establecidas de manera unilateral y reclamó propuestas que puedan ser evaluadas por las bases.

El sindicato consideró necesario que la negociación colectiva recupere su función como ámbito para debatir tanto los haberes como las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente.

La organización no anticipó un porcentaje específico como condición para alcanzar un acuerdo. Sus autoridades señalaron que primero escucharán la oferta oficial y luego la someterán a los mecanismos de consulta correspondientes.

AMET calculó una pérdida del 17,5%

El secretario general de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, sostuvo que los trabajadores docentes acumularon una pérdida salarial cercana al 17,5% durante el período analizado por el sindicato.

Según explicó, las recomposiciones otorgadas durante el año alcanzaron aproximadamente el 6,8%, un porcentaje que quedó por debajo del incremento de los precios. “Nuestra intención es ir a buscar esa cifra”, afirmó al referirse al deterioro calculado por el gremio.

Besel aclaró que AMET escuchará la propuesta antes de adoptar una posición. La eventual oferta será examinada inicialmente por la Comisión Directiva y posteriormente quedará a consideración del Congreso de delegados.

Agmer lanzó una Carpa Itinerante Entrerriana para exponer la situación salarial del sector docente (archivo Elonce)

Advirtieron que el conflicto sigue abierto

El dirigente cuestionó los aumentos dispuestos por decreto ante la falta de acuerdo. Al respecto, advirtió que, si el Ejecutivo vuelve a utilizar ese mecanismo, “el conflicto sigue abierto”.

AMET también defendió el procedimiento contemplado por la Ley Provincial de Paritaria Nº 9.624 para negociar salarios y condiciones laborales. La entidad sostuvo que las definiciones deben surgir del intercambio entre las partes y respetar las instancias sindicales.

Besel reclamó, además, que se cumpla el compromiso público del gobernador Rogelio Frigerio de evitar que los salarios docentes pierdan frente a la inflación.