Entre Ríos tendrá un jueves agradable, con sol y temperaturas de hasta 24 grados

El tiempo en Entre Ríos se presenta estable este jueves 17 de septiembre, con una mañana fresca, ausencia de lluvias y un progresivo ascenso de las temperaturas durante la jornada. Las máximas previstas oscilarán entre los 22 y los 24 grados en las principales ciudades de la provincia.

En Paraná, Villaguay y La Paz se espera una temperatura mínima cercana a los 11 grados y una máxima de 24. Durante las primeras horas predominarán condiciones frescas, mientras que hacia el mediodía aparecerá el sol y la tarde se mantendrá templada, con algo de nubosidad.

Federal y Concordia tendrán un panorama similar, aunque con registros levemente inferiores: las mínimas rondarán los 10 grados y las máximas llegarán a 23. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante todo el jueves.

Sin lluvias y con temperaturas agradables

Más hacia el sur de Entre Ríos, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú tendrán máximas de alrededor de 22 grados y mínimas próximas a los 10. Allí también se espera una jornada sin lluvias, con momentos soleados y aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

El viento se mantendrá mayormente leve durante este jueves, con velocidades generales de entre 7 y 12 kilómetros por hora en buena parte del territorio provincial. En algunos sectores podrían registrarse intervalos algo superiores durante determinadas horas.

De esta manera, el tiempo ofrecerá condiciones favorables para las actividades al aire libre, con una amplitud térmica marcada entre las primeras horas de la mañana y el período de mayor temperatura durante la tarde.

El viernes continuará el ambiente templado

Para el viernes 18 se mantendrá un escenario similar en la provincia. Paraná, Villaguay y La Paz tendrán temperaturas máximas cercanas a los 24 grados y mínimas de 13, mientras que en Federal y Concordia los registros también rondarán los 24 grados.

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú tendrán máximas próximas a los 23 grados. En general, la probabilidad de precipitaciones continuará siendo muy baja, aunque en algunos puntos del centro y norte provincial aparece una posibilidad de entre 0% y 10% hacia la noche.

El ascenso térmico se hará más evidente durante el sábado, cuando las máximas podrían ubicarse entre los 24 y los 26 grados. La tendencia anticipa así un fin de semana con condiciones más cálidas en gran parte de Entre Ríos.

El domingo podría rozar los 29 grados

El domingo 20 aparece como la jornada más cálida del período analizado. Paraná, Villaguay, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay podrían alcanzar máximas cercanas a los 29 grados, mientras que Federal y Concordia se ubicarían alrededor de los 26.

En el sur provincial aparece además una baja probabilidad de lluvias hacia la tarde o noche del domingo, con valores de entre 10% y 40% para Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Para el resto de las localidades relevadas, por ahora predominan condiciones estables.

El tiempo volvería a cambiar gradualmente durante el inicio de la próxima semana. El lunes se prevén máximas de entre 22 y 24 grados y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, mientras que hacia el miércoles las mínimas bajarían nuevamente hasta los 7 u 8 grados en distintas zonas de Entre Ríos.