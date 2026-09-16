Piden retirar de los comercios un queso sardo falsificado detectado en Entre Ríos

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos emitió una alerta por la detección de queso Sardo falsificado y recomendó retirarlo del circuito comercial. Además, solicitó a los consumidores que pudieran haber adquirido el producto que se abstengan de consumirlo.

Según la información difundida por el organismo provincial, el producto cuestionado se presenta como “Queso Sardo”, marca “Estancia María Luisa”, y consigna en su etiqueta el RNE N° 08-002087 y el RNPA N° 025/08002087/001. También identifica como elaborador a “Estancia Doña Luisa S.R.L.”

“Atención producto falsificado. Se recomienda retirar el producto falsificado del circuito comercial y a los consumidores abstenerse se consumirlo”, comunicó el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología, dependiente del Gobierno de Entre Ríos.

Aclararon que la medida no afecta al producto legítimo

Desde el organismo hicieron una aclaración central para evitar confusiones: la advertencia alcanza exclusivamente al alimento identificado como falsificado y no al producto legítimamente elaborado y registrado por la firma mencionada.

En las imágenes difundidas oficialmente se exhibieron las diferencias entre ambos rótulos. El producto señalado como falsificado presenta una etiqueta predominantemente blanca y roja, con la denominación “Estancia María Luisa” y cuatro octógonos negros en la parte superior que advierten por exceso en grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías.

En cambio, el producto identificado como legítimo presenta un diseño diferente, con la denominación “Estancia María Luisa” sobre una cinta roja, la ilustración de una vaca y un recipiente lechero, además de la palabra “Sardo” destacada en la parte inferior. En ese caso, el rótulo exhibe un octógono por exceso en sodio.

Qué datos corresponden al producto registrado

El Instituto precisó que la medida “alcanza exclusivamente al producto falsificado identificado y no al producto legítimamente registrado bajo el RNPA N° 08-002087”, correspondiente al establecimiento con RNE N° 08-002087, cuya titularidad pertenece a Estancia Doña Luisa S.R.L.

La aclaración resulta relevante debido a que el alimento falsificado utiliza información vinculada con el establecimiento registrado, una situación que podría generar confusión entre comerciantes y consumidores al momento de identificar los productos.

Por ese motivo, las autoridades bromatológicas solicitaron prestar especial atención al rótulo y a las características visuales difundidas en la alerta. A los comercios se les recomendó retirar de circulación el producto falsificado, mientras que a los consumidores se les indicó no ingerirlo en caso de haberlo adquirido.