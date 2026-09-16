Comienza el juicio a empresario chocó y mató a una familia en 2022

Comienza el juicio por el choque que mató a cinco integrantes de una familia en la ruta provincial 29. Eduardo Owen Cavanagh, empresario agrícola-ganadero de 48 años, empieza a ser juzgado este miércoles en Dolores por la tragedia vial ocurrida el 20 de febrero de 2022, cerca de General Belgrano.

El acusado llega al debate en libertad y enfrenta el cargo de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la multiplicidad de víctimas. El delito contempla una pena de entre tres y seis años de prisión, además de una inhabilitación de cinco a diez años para conducir.

Guillermo Sebastián Martínez (36) y su pareja Ruth de los Ángeles Figueroa (29), con su hijo Felipe, de 2 años. A la derecha, Cristian Adrián Onieva (46). Los cuatro murieron en un choque en la ruta 29, en General Belgrano.-

Las víctimas viajaban en un Renault Clio hacia Ayacucho para participar de un festejo familiar. En el kilómetro 103 de la ruta 29, la Toyota Hilux SW4 conducida por Cavanagh perdió el control, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el automóvil.

Las cinco víctimas de la tragedia

En el Clio viajaban Guillermo Sebastián Martínez, de 36 años; su pareja, Ruth de los Ángeles Figueroa, de 29; Felipe Giuliano Martínez, de dos años; Agustina Lucila Meza, de cuatro; y Cristian Adrián Onieva, de 46. Todos murieron en el lugar.

El vehículo formaba parte de una caravana de tres autos que había partido desde Moreno. Delante circulaban un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa conducido por Fernando Spahn, cuñado de Martínez y uno de los testigos del impacto.

El empresario agrícola-ganadero Eduardo Owen Cavanagh (48) llega a juicio por causar la muerte de cinco personas en la ruta provincial 29, en General Belgrano.-

“Veo que, tres metros delante mío, una camioneta pierde el control. Me pasa muy cerca y en el espejo retrovisor veo que agarra de frente al Clio. Y grito: ‘¡No, los chicos, no!’”, relató Spahn al recordar el momento del choque en diálogo con Clarín.

Cuando regresó para asistir a las víctimas, encontró el automóvil completamente destruido. “Miré hacia atrás, vi a mi hermana y a mis dos sobrinos sin vida. Después, a mi cuñado. Era todo un desastre”, expresó.

“No los mató el clima, sino la imprudencia”

La defensa sostuvo que la lluvia y las ondulaciones del pavimento influyeron en la pérdida de control de la camioneta. La querella rechazó esa explicación y afirmó que el hecho estuvo relacionado con la conducta del acusado al volante.

“El argumento de la defensa es que el clima y el estado de la ruta desencadenaron la tragedia. Para nosotros, no los mató el clima, sino la imprudencia”, manifestó Juan Tiberio, abogado de la familia e integrante del estudio de Fernando Burlando.

Una familia murió en un choque y cuatro años después comenzó el juicio.-

El letrado aseguró que la acusación se apoyó en la velocidad a la que circulaba la camioneta y en los antecedentes de tránsito de Cavanagh. Según la información incorporada al caso, el empresario registraba 14 infracciones, entre ellas algunas relacionadas con excesos de velocidad.

Las pericias establecieron que la camioneta circulaba, como mínimo, a 71 kilómetros por hora y que realizó una maniobra antes de perder el control y cruzarse de carril. Los análisis de alcohol y drogas practicados después del choque dieron resultado negativo, según informó TN.

Un debate postergado y un acuerdo rechazado

El proceso llegó a juicio después de diferentes planteos y recursos judiciales. La fecha original del debate había sido fijada para octubre de 2025, pero su inicio fue postergado.

Antes de aquella audiencia, el entonces fiscal Mario Rafael Pérez había impulsado un juicio abreviado con una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir. La querella se opuso al acuerdo porque el acusado no habría quedado detenido.

Tiberio pidió apartar al fiscal al considerar que había actuado “a espaldas” de las víctimas. La recusación fue rechazada, aunque Pérez se excusó posteriormente al invocar una pérdida de objetividad.

Juan Manuel Dávila quedó finalmente a cargo de la acusación durante el debate. Por su parte, Gustavo García asumió la defensa de Cavanagh junto con Facundo Nimer Echave y Federico Larruy.

El juicio contempla la declaración de testigos, familiares y peritos que intervinieron en la reconstrucción del choque. El tribunal deberá determinar la responsabilidad penal del conductor y resolver si la tragedia se produjo por una conducta imprudente, como sostiene la acusación, o por las condiciones climáticas y viales planteadas por la defensa.