Fuerte accidente en Paraná: un auto se subió a la vereda y chocó un puesto de comidas

Un fuerte accidente se registró durante los últimos minutos del martes 15 de septiembre en Paraná, cuando dos automóviles colisionaron en la intersección de Almirante Brown y Rondeau.

Por causas que todavía no fueron determinadas, los vehículos impactaron entre sí y uno de ellos perdió su trayectoria hasta terminar sobre la vereda de una de las esquinas.

En ese desplazamiento, el automóvil chocó contra un puesto utilizado para la venta de choripanes ubicado en el sector, lo que provocó daños materiales tanto en la estructura como en los vehículos involucrados.

No se registraron personas lesionadas

Pese a las características del accidente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del impacto. Tampoco trascendió que hubiera personas alcanzadas por el vehículo cuando terminó sobre la vereda.

El episodio generó importantes daños materiales y llamó la atención de quienes circulaban por la zona, debido a que uno de los rodados quedó fuera de la calzada tras la colisión.

Foto: Paraná Hacia el Mundo.

Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni acerca de cuál de los automóviles habría iniciado la secuencia que terminó con el impacto contra el puesto.

Buscan determinar cómo ocurrió el choque

La esquina de Almirante Brown y Rondeau fue escenario del accidente poco antes de finalizar la jornada del martes, aunque todavía resta conocer en detalle las circunstancias previas al impacto.

Las causas deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes y de los elementos que puedan reunirse sobre el lugar, ya que por el momento no existe una versión oficial sobre responsabilidades.

El saldo inicial fue únicamente de daños materiales, sin personas lesionadas, mientras se aguarda información que permita reconstruir con mayor precisión cómo se produjo la colisión.