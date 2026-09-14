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Policiales Concordia

Choque entre una camioneta y una moto dejó a una mujer con fractura de muñeca

El choque entre una camioneta y una moto ocurrió este lunes por la mañana en Concordia. La motociclista sufrió escoriaciones y una fractura de muñeca, por lo que fue trasladada al hospital Masvernat. El rodado quedó retenido porque no presentó licencia.

14 de Septiembre de 2026
Choque entre una camioneta y una moto en Concordia
Choque entre una camioneta y una moto en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

El choque entre una camioneta y una moto ocurrió este lunes por la mañana en Concordia. La motociclista sufrió escoriaciones y una fractura de muñeca, por lo que fue trasladada al hospital Masvernat. El rodado quedó retenido porque no presentó licencia.

Un choque entre una camioneta y una moto dejó a una mujer de 31 años con una fractura de muñeca durante la mañana de este lunes, en la intersección de las calles Pedro Albarracín de Sarmiento y Doctor Saure, en Concordia.

 

El accidente se registró alrededor de las 10.30 e involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 32 años, y una motocicleta Gilera Smash en la que circulaba la mujer.

 

De acuerdo con la información policial, la camioneta transitaba en sentido este-oeste por calle Doctor Saure, mientras que la motociclista avanzaba de sur a norte por Pedro Albarracín de Sarmiento. Por circunstancias que se intentaban establecer, ambos vehículos colisionaron y la moto recibió el impacto en uno de sus laterales.

 

La motociclista fue trasladada al hospital

 

Una ambulancia acudió al lugar y trasladó a la conductora de la Gilera Smash hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat. La mujer manifestaba dolor en el brazo izquierdo después del impacto.

 

Desde el centro asistencial informaron posteriormente que la paciente presentaba escoriaciones leves y una fractura de muñeca. La médica interviniente estableció un período de curación estimado en 28 días.

 

La motocicleta sufrió rayones como consecuencia del choque. No se informaron lesiones en el conductor de la camioneta ni otros daños materiales vinculados con el accidente.

 

La motocicleta quedó retenida

 

Durante el procedimiento, los efectivos de Comisaría Séptima verificaron la documentación de los vehículos y sus conductores. El hombre que manejaba la Volkswagen Amarok presentó la totalidad de los papeles requeridos.

 

En el caso de la motocicleta, se constató que faltaba la licencia de conducir. Debido a esa irregularidad, el rodado quedó retenido por disposición de las autoridades.

 

Las actuaciones continuaron para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Temas:

Accidente vial Choque Motociclista camioneta fractura de muñeca Hospital Masvernat
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