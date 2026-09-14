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Policiales Departamento Feliciano

Padre e hijo volcaron con su auto al esquivar una manada de ciervos axis

El vuelco de un auto al esquivar ciervos axis ocurrió en un camino del paraje La Libertad. Padre e hijo fueron trasladados con lesiones leves y la Fiscalía ordenó secuestrar el vehículo por falta de documentación.

14 de Septiembre de 2026
Vuelco al esquivar ciervos axis
Vuelco al esquivar ciervos axis Foto: Policía de Entre Ríos

El vuelco de un auto al esquivar ciervos axis ocurrió en un camino del paraje La Libertad. Padre e hijo fueron trasladados con lesiones leves y la Fiscalía ordenó secuestrar el vehículo por falta de documentación.

Un vuelco al esquivar ciervos axis dejó a dos hombres con lesiones leves durante la tarde de este domingo en el paraje La Libertad, en la zona rural de Feliciano, cerca de la Escuela Nº 11 y de la Ruta Provincial Nº 2.

 

El accidente involucró a un Ford Fiesta que circulaba en sentido norte-sur. Sus ocupantes, un hombre mayor de edad y su padre, se habían retirado poco antes de un establecimiento rural ubicado en el sector.

 

De acuerdo con la información policial, un grupo de ciervos axis apareció repentinamente sobre el camino. El conductor intentó evitar a los animales mediante una maniobra evasiva, perdió el control del automóvil y terminó volcando fuera de la calzada.

Padre e hijo sufrieron lesiones leves

 

Como consecuencia del siniestro, los dos ocupantes resultaron con lesiones consideradas leves. Ambos recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados en ambulancia a un centro asistencial.

 

No se brindaron detalles sobre las heridas sufridas ni se precisó si padre e hijo permanecieron internados. Fuentes policiales indicaron que las lesiones no revestían gravedad.

 

El vehículo quedó fuera del camino y en el lugar trabajó personal policial, que realizó las primeras actuaciones para establecer las circunstancias del vuelco.

La Fiscalía ordenó secuestrar el auto

 

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los ocupantes no contaban con la documentación reglamentaria del Ford Fiesta. También informaron que presentaban fuerte aliento etílico.

 

No se comunicó la realización de pruebas de alcoholemia ni se difundieron resultados que permitieran determinar si el conductor tenía alcohol en sangre al momento del accidente.

 

La Policía puso la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del automóvil ante la falta de la documentación correspondiente.

 

El Ford Fiesta fue trasladado a la Comisaría La Verbena, donde permanecerá a disposición de las autoridades. Para avanzar con su restitución deberá presentarse la documentación requerida.

Temas:

vuelco Ciervos Axis Feliciano paraje La Libertad Ruta provincial 2 lesiones leves
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