Vuelve la Expo Rural en María Grande: dos jornadas con maquinaria histórica, música y tradición

REDACCIÓN ELONCE
La Expo Rural 2026 abrirá sus puertas el fin de semana con maquinaria histórica, nuevas tecnologías, remate ganadero y espectáculos en la Sociedad Rural de María Grande. Los organizadores anticiparon la presentación de una cosechadora de 1962 restaurada y abierta para mostrar su funcionamiento.
La Expo Rural 2026 se realizará este sábado y domingo en María Grande, en el marco de los festejos por el 60° aniversario de la Sociedad Rural. La propuesta combinará producción, historia, maquinaria agrícola, remate ganadero y espectáculos musicales. La entrada general tendrá un valor de $10.000, las puertas del predio abrirán ambos días desde las 9 horas y las actividades se extenderán durante toda la jornada.
Pablo Franco, vocal suplente de la Sociedad Rural de María Grande, explicó a Elonce que el sábado las puertas abrirán a las 9 y, una hora después, comenzará el tercer remate especial de vientres. La inauguración oficial está prevista para las 15:30 horas y luego se pondrá en marcha uno de los principales atractivos del encuentro.
La expectativa está puesta en repetir la importante convocatoria registrada en ediciones anteriores. Ángel De Angeli, presidente del Museo de la Maquinaria Agrícola y vocal titular de la comisión directiva de la Sociedad Rural de María Grande, recordó que históricamente llegaron a contabilizarse unas 3.000 entradas los sábados y entre 6.000 y 7.000 los domingos, aunque aclaró que la concurrencia dependerá de diferentes factores, principalmente del tiempo.
Una cosechadora escuela única en el país
Uno de los momentos centrales llegará con la presentación de una cosechadora argentina modelo 1962, que fue completamente restaurada y modificada para permitir que el público pueda observar sus mecanismos internos mientras funciona.
"Vamos a presentar la anatomía y la radiografía de una cosechadora en movimiento. Van a poder apreciar todos los componentes y cómo es el proceso desde que entra la espiga de trigo hasta que sale el grano a la bolsa", explicó De Angeli.
El dirigente señaló que, según la información recabada por los organizadores, la denominada "cosechadora escuela" tendría características únicas en Argentina. "Ya tenemos data de que es única en el país", sostuvo. Cada componente estará identificado y acompañado por información sobre la función que cumple durante el proceso de cosecha.
Más de 170 máquinas y una trilla como hace un siglo
El Museo de la Maquinaria Agrícola cuenta actualmente con más de 170 piezas históricas, provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Formosa. Todas fueron donadas y aquellas que llegaron deterioradas fueron restauradas respetando sus características originales.
"Todas las máquinas que presenta el museo están en condiciones, listas para salir a trabajar. Tienen repuestos originales, colores originales, a quién pertenecieron y sus años de fabricación", destacó De Angeli.
El domingo se realizará una demostración de trilla con maquinaria de 1908 y 1917. Además, con la colaboración de un particular, utilizarán un tractor a vapor de 1912. La recreación incluirá mate cocido con galletas, tal como se consumía durante las antiguas jornadas rurales.
Música y actividades durante todo el fin de semana
La exposición también permitirá conocer nuevas tecnologías presentadas por diferentes empresas y expositores. El sábado actuarán grupos de la zona, Los Mansos del Chamamé y Los Lirios de Santa Fe.
El domingo habrá presentaciones de grupos de danzas locales, además de los espectáculos de Monchito Merlo y Pasión Campera, que tendrá a su cargo el cierre de la programación.