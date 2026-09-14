Por el bono congelado, jubilados y pensionados de la mínima cobran $156.000 menos

Por el bono congelado, los jubilados y pensionados están cobrando $ 156.000 menos. Es que si se hubiese actualizado con el resto de los haberes, el valor del bono debería ser en octubre de $ 226.903. Y el haber mínimo total de octubre, en lugar de $ 505.748 ($ 435.748 más $ 70.000), debería ascender a $ 662.651 ($ 435.748 más $ 226.903).

Esto significa que el bono perdió el 70% del valor que tenía en el momento en que fue congelado por el Poder Ejecutivo. A las pérdidas intermensuales y el no cobro de los aguinaldos, por la falta de actualización, la diferencia en perjuicio de los jubilados y pensionados es de $ 156.903 ($ 662.651 menos $ 505.748).

El bono no integra el haber y no computa para el pago del aguinaldo, lo que eleva el monto de la pérdida.

La decisión de congelar el bono afecta a la mitad de los jubilados del SIPA, unos tres millones de personas, más otro 1,5 millón que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y las pensiones no contributivas.

Por el bono congelado, según publicó Clarín, los jubilados de haberes mínimos pierden todos los meses frente a la inflación.

Por ejemplo, en septiembre, el haber mínimo con el bono es de $ 498.633 ($ 428.633 más $ 70.000 del bono). En octubre subirá a $ 505.748 ($ 435.748 más $ 70.000), lo que representa un incremento del 1,43% por debajo de la inflación de agosto ( 1,7%).

La PUAM (80% del haber mínimo) en septiembre es de $ 412.907 ($ 342.907 más $ 70.000) y suben en octubre a $ 418.598 . Un incremento del 1,37% por debajo de la inflación..

Las Pensiones No Contributivas en septiembre es de $ 370.043 ($ 300.043 más $ 70.000) y pasan en octubre a $ 375.023 . Una suba del 1,34% %

El impacto positivo del bono fue decreciente en el tiempo, pasando de representar el 52% del haber mínimo total en marzo de 2024 al 14% cuando se cobre en octubre. Mientras se mantenga el congelamiento del bono, esta tendencia decreciente se va a ir acentuando hasta que represente un porcentaje insignificante sobre el valor total.

De esta manera, el poder de compra de los jubilados y pensionados de haberes mínimos son los que más caído o retrocedido en los últimos 30 meses, por encima de las pérdidas durante los gobiernos anteriores.

A eso se agrega que con el bajo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, inferior a la jubilación mínimo, no rige la garantía para el haber mínimo del 82% del SMVM para los que se jubilaron sin acudir a las moratorias.