Lisandro Martínez apuntó contra el VAR tras el gol que decidió el clásico de Manchester: “Es inaceptable”

Lisandro Martínez terminó con mucha bronca después de la derrota 1-0 del Manchester United ante Manchester City en el clásico de la ciudad. El defensor de la Selección Argentina cuestionó la decisión arbitral que permitió validar el gol de Erling Haaland y aseguró que la posición adelantada de Enzo Fernández condicionó directamente su reacción defensiva.

La acción había sido anulada inicialmente por fuera de juego, pero el VAR revisó la jugada y terminó habilitando el tanto. Enzo estaba adelantado y realizó un movimiento hacia el centro, mientras Martínez decidió seguirlo y dejó un espacio que aprovechó Haaland para recibir y definir.

“Enzo estaba en offside. Lo que yo no entiendo son las reglas. Fui con él porque estaba ahí adelante mío. Por eso, Haaland quedó libre atrás”, explicó el argentino en declaraciones posteriores al encuentro.

“Es inaceptable que esto pase”

Para Lisandro Martínez, el hecho de que Fernández no haya tocado la pelota no significa que no haya participado de la jugada. Su planteo fue que la ubicación y el desplazamiento de su compañero de Selección influyeron directamente sobre la decisión que tomó para defender.

El VAR, en cambio, interpretó inicialmente que Enzo no había intervenido lo suficiente como para ser considerado parte activa de la acción. Bajo ese criterio, Haaland estaba habilitado y el gol que terminó definiendo el Derby fue validado.

La indignación de Lisandro Martínez, explicando en inglés que debió ser anulado el gol del Manchester City. Que era offside pic.twitter.com/eOONuygIKi — Scalonados (@Scalonados) September 13, 2026

“Es inaceptable que esto pase en la mejor liga del mundo”, lanzó Martínez. Luego agregó: “Tenés a los mejores equipos del mundo, a los mejores jugadores del mundo, y ahora tenemos que irnos a casa con esta injusticia”.

El defensor también cuestionó la interpretación de las reglas

El argentino fue más allá de la jugada puntual y apuntó contra la aplicación de los criterios arbitrales en la Premier League.

Contó que, antes del inicio de cada temporada, los futbolistas reciben explicaciones específicas sobre las reglas y su interpretación.

With no doubt Enzo Fernandez is the best Manchester City signing this season. The fact that he disrupted Lisandro Martinez to keep Erling Haaland from Offside position is crazy pic.twitter.com/ac5duc39vB — Big Chief (@Bigchief254) September 14, 2026

“Antes de cada temporada vienen al club a explicar durante una hora y media las reglas. Se ven confiados explicándolo y después cinco o seis personas cometen este tipo de errores en la Premier League”, sostuvo Lisandro Martínez.

La Premier League admitió un error

La controversia tomó todavía mayor dimensión horas después, cuando la propia Premier League reconoció que la revisión había sido incompleta. Según se informó, el VAR debería haber considerado la posible influencia de Enzo Fernández y recomendado al árbitro revisar la acción en el monitor.

El reconocimiento no modificó el resultado: Manchester City se quedó con el clásico por 1-0 gracias al gol de Haaland. Sin embargo, respaldó parte del cuestionamiento realizado por el defensor del United respecto de la incidencia que tuvo el jugador adelantado en la acción.

Desde la perspectiva de Lisandro Martínez, la presencia de Enzo alteró completamente la jugada porque lo obligó a seguir su recorrido, dejando libre al delantero noruego. El criterio inicial del VAR había considerado solamente que Fernández no tocó la pelota.