Mariano Werner alcanzó 30 triunfos y ya es el octavo máximo ganador del TC

Mariano Werner volvió a escribir su nombre en la historia grande del Turismo Carretera. Con su victoria de este domingo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, el piloto paranaense alcanzó los 30 triunfos en la categoría e igualó a Héctor “Pirín” Gradassi como el octavo máximo ganador de todos los tiempos del TC.

El tricampeón alcanzó una marca que lo acercó todavía más a los nombres más importantes de la categoría. El siguiente objetivo en el listado histórico es Guillermo Ortelli, séptimo con 32 victorias, mientras que el entrerriano Omar Martínez ocupa el sexto puesto con 33. Juan Gálvez continúa al frente de la estadística con 56 éxitos.

La victoria también tuvo un valor especial para el presente deportivo de Werner. El entrerriano no subía a lo más alto del podio desde la quinta fecha disputada en Termas de Río Hondo y consiguió en San Luis su segundo triunfo de la temporada 2026. Además, se convirtió en el primer piloto en repetir victoria durante el actual campeonato.

Una carrera que Werner dominó desde la largada

El camino hacia el triunfo comenzó en una jornada condicionada por el intenso frío y la nevada que afectaron al autódromo Rosendo Hernández. Las condiciones meteorológicas provocaron una demora de casi una hora en la actividad prevista.

Werner había clasificado tercero, a 0s676 de Josito Di Palma, quien consiguió la pole position. Posteriormente, el paranaense largó desde el primer puesto en la tercera serie y se impuso de punta a punta.

La mejoría de las condiciones del circuito permitió que su batería se convirtiera en la más rápida. De esa manera, Werner obtuvo el derecho a largar la Final desde la primera posición y mantuvo el liderazgo hasta recibir la bandera a cuadros, para sellar su victoria número 30 en el Turismo Carretera.

Werner ingresó en un selecto grupo del Turismo Carretera

Con el resultado conseguido en San Luis, el entrerriano quedó octavo entre los máximos ganadores de la historia de la categoría, compartiendo esa posición con Gradassi.

La tabla histórica quedó encabezada por Juan Gálvez, con 56 triunfos, seguido por Roberto Mouras, con 50; Juan María Traverso, con 46; Oscar Gálvez, con 43; y Dante Emiliozzi, con 42.

En el sexto lugar aparece otro histórico entrerriano, Omar Martínez, con 33 victorias, seguido por Guillermo Ortelli, con 32. Werner y Gradassi completan ese grupo privilegiado con 30 triunfos cada uno.

Los máximos ganadores del TC

Juan Gálvez: 56 triunfos

Roberto Mouras: 50

Juan María Traverso: 46

Oscar Gálvez: 43

Dante Emiliozzi: 42

Omar Martínez: 33

Guillermo Ortelli: 32

Mariano Werner y Héctor Gradassi: 30

Líder de la Copa de Oro

El éxito también le permitió a Werner comenzar de la mejor manera la Copa de Oro. Tras la competencia en San Luis, quedó como líder con 53 puntos y dos victorias, seguido por Otto Fritzler, con 42,5 unidades, y Facundo Chapur, con 41, precisó Carburando.

Agustín Canapino se ubicó cuarto con 35 puntos y Jonatan Castellano, quinto con 28. Más atrás quedaron Hernán Palazzo (24,5), Marcos Landa (21), Christian Ledesma (16), Ignacio Faín (12), Mauricio Lambiris (6), José Manuel Urcera (3), Juan Pablo Gianini (3) y Matías Rossi (2).

La victoria también tendrá incidencia sobre el Ford Mustang del paranaense por el nuevo sistema de lastre de la Copa. A los 25 kilos que había incorporado después de ganar en Termas de Río Hondo, Werner sumará otros 10 kilos tras su triunfo en San Luis.

El mensaje de Werner tras hacer historia

Luego de la victoria, el tricampeón expresó su alegría a través de las redes sociales y agradeció a quienes lo acompañaron durante el fin de semana.

“FELICIDAD por este triunfo, por este equipo y conjunto de sponsors que me acompañan. Gracias a Salvi y Rafa por acompañarme y a toda la hinchada presente. Seguimos”, publicó Mariano Werner.

El triunfo en San Luis tuvo así una doble importancia para el piloto paranaense: le permitió tomar la punta de la Copa de Oro y, al mismo tiempo, alcanzar las 30 victorias en el Turismo Carretera, una cifra que lo instaló entre los ocho pilotos más ganadores de la historia de la máxima categoría del automovilismo argentino.