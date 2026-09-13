Horóscopo semanal: las predicciones para cada signo y sus cartas de la suerte

El horóscopo semanal anticipa qué le espera a cada signo del Zodíaco entre el lunes 14 y el domingo 20 de septiembre. Amor, vínculos y nuevos proyectos estarán entre los ejes de los próximos días. Conocé también las cartas de la suerte.
El horóscopo semanal reveló las predicciones para los 12 signos del Zodíaco desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de septiembre. La astróloga compartió sus pronósticos para una semana en la que los vínculos, las decisiones sentimentales y la búsqueda de equilibrio tendrán un lugar destacado.
Los movimientos e influencias astrológicas marcarán diferentes escenarios para cada signo. Júpiter tendrá especial importancia para Aries, Leo y Sagitario, mientras que el Sol en Virgo favorecerá procesos de renovación para Tauro, Virgo y Capricornio.
Mercurio en Libra, en tanto, influirá especialmente sobre Géminis, Libra y Acuario. Venus en Escorpio tendrá protagonismo en las predicciones para Cáncer, Escorpio y Piscis. Cada signo tendrá además una carta de la suerte asociada a los desafíos y oportunidades de la semana.
Aries, Tauro y Géminis
Aries: la influencia de Júpiter brindará confianza para expandir proyectos afectivos y poner en orden los deseos. Será una semana vinculada con el crecimiento y la búsqueda de mayor seguridad en las decisiones personales.
Tauro: el Sol en Virgo favorecerá un nuevo comienzo romántico y aportará practicidad para disfrutar del amor con estabilidad. Su carta de la suerte será El Emperador. Abrirse a una conquista o renovar la pareja podría devolver ilusión, ternura y pasión.
Géminis: Mercurio en Libra favorecerá la comunicación de las emociones desde un lugar más equilibrado. La carta será La Estrella y el consejo pasará por ordenar cuestiones del pasado y expresar las propias necesidades para iniciar una etapa afectiva más estable, precisó La Nación.
Cáncer, Leo y Virgo
Cáncer: Venus en Escorpio profundizará las intuiciones y favorecerá conversaciones intensas capaces de renovar los vínculos. Su carta de la suerte será El Carro. Expresar los sentimientos con claridad podría ayudar a resolver dudas y fortalecer la complicidad.
Leo: la influencia de Júpiter potenciará el magnetismo y permitirá valorar con mayor claridad aquello que se recibe y entrega en el amor. El Sol será su carta de la suerte. La semana invitará a reconocer las necesidades afectivas y buscar relaciones más recíprocas.
Virgo: el Sol en su signo marcará un período de renovación emocional y ayudará a dirigir la energía con mayor precisión. Su carta será La Sacerdotisa. Será un momento propicio para definir deseos, dejar atrás antiguos patrones y buscar relaciones más auténticas.
Libra, Escorpio y Sagitario
Libra: Mercurio en su signo favorecerá la diplomacia, el diálogo y el cierre de historias pendientes. La Justicia aparecerá como carta de la suerte y planteará la importancia de escuchar las propias emociones para liberar situaciones del pasado.
Escorpio: Venus en su signo potenciará el magnetismo y renovará deseos y proyectos sentimentales. Su carta será La Fuerza. Abrirse a nuevos círculos podría favorecer la llegada de una persona especial, mientras que las parejas encontrarían objetivos en común.
Sagitario: Júpiter aportará el impulso necesario para definir qué lugar ocupará el amor en esta etapa. La Templanza será su carta de la suerte. El desafío estará en encontrar un equilibrio entre objetivos personales y sentimientos.
Capricornio, Acuario y Piscis
Capricornio: el Sol en Virgo aportará una estructura favorable para la renovación afectiva y alentará nuevas experiencias. La carta de la suerte será El Sumo Sacerdote. Explorar otras formas de vincularse podría fortalecer una relación o propiciar nuevos encuentros.
Acuario: Mercurio en Libra favorecerá la armonía de las ideas y los cambios profundos en los vínculos. Su carta será La Rueda de la Fortuna. Las conversaciones sobre confianza, intimidad y deseos tendrán especial importancia durante estos días.
Piscis: Venus en Escorpio aportará pasión y empatía durante un ciclo relevante para las relaciones. Los Enamorados será su carta de la suerte. Definir acuerdos y comunicar las necesidades personales podría contribuir a construir vínculos más equilibrados.