De cabeza y tirándose aceite de cocina en el cuerpo: Flor Vigna sorprendió con un sensual baile

Flor Vigna usó aceite de cocina para lograr un efecto de brillo durante el ensayo de su nuevo videoclip y la escena se viralizó en las redes sociales. La cantante compartió imágenes del detrás de escena de “Fucking Self Love”, una canción centrada en el amor propio.

El material correspondió al segundo ensayo de la producción. En uno de los fragmentos se observó cómo un asistente colocó el producto en las manos de la artista para que luego pudiera distribuirlo sobre distintas partes de su cuerpo.

Vallan a ver cómo quedó el vídeoclip FUCKING SELF LOVE ❤️‍🔥🎥 pic.twitter.com/vkJlYSZ1HR — Florcita (@flor_vigna) September 12, 2026

La aplicación tuvo como objetivo intensificar el brillo de su piel ante las cámaras. Vigna explicó el recurso mediante un texto incorporado al video: “El aceite más barato que encuentres”.

El recurso utilizado durante la grabación

Después de mostrar la preparación, la cantante exhibió el resultado obtenido bajo la iluminación del set. El aceite generó el efecto visual que buscaba para las imágenes del videoclip.

En otra parte del registro, Vigna apareció cabeza abajo y apoyada sobre sus antebrazos mientras realizaba una postura que demandó fuerza y equilibrio. El brillo conseguido mediante el producto se mantuvo durante esa secuencia.

La publicación provocó sorpresa y comentarios entre sus seguidores por el carácter casero del elemento utilizado. Las imágenes circularon en distintas plataformas y volvieron a ubicar a la artista entre los temas comentados en redes sociales.

Una canción sobre el amor propio

“Fucking Self Love” representó, según explicó Vigna, el comienzo de una nueva etapa dentro de su carrera musical. La propuesta se enfocó en el amor propio después de una serie de canciones vinculadas con experiencias personales y relaciones anteriores.

La cantante había generado repercusiones con composiciones que fueron interpretadas como referencias a sus exparejas. En esta ocasión, eligió mostrar parte del proceso de preparación corporal y coreográfica del nuevo trabajo.

El video del ensayo también permitió observar el despliegue físico de la artista, quien combinó movimientos de baile con posturas acrobáticas. Sin embargo, el detalle que concentró la atención fue la utilización del aceite de cocina como recurso estético.

La polémica anterior de Flor Vigna

La viralización se produjo semanas después de la controversia generada por declaraciones de Vigna en “La Casa de los Famosos México”. Durante su participación en el programa, afirmó que tenía “un poquito de autismo” y describió la situación como una “cuestión mental” que podía superar mediante su voluntad.

Sus expresiones recibieron cuestionamientos porque el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo y no una enfermedad que pueda curarse mediante el esfuerzo personal. También se señaló que un diagnóstico debe ser realizado por profesionales especializados.