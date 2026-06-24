“Banco a toda mi familia”: Flor Vigna explicó su decisión de sumarse a una plataforma para adultos

Flor Vigna explicó los motivos que la llevaron a abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos. La artista señaló que tomó la decisión en un momento en el que buscaba sumar una nueva fuente de ingresos para acompañar a su familia y sostener los proyectos laborales que encabeza.

La actriz, cantante, bailarina y boxeadora había sorprendido días atrás al anunciar el lanzamiento de su perfil, una novedad que compartió con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram. Desde entonces, difundió adelantos de sus producciones y generó repercusión en redes sociales.

En diálogo con TN Show, Flor Vigna relacionó la iniciativa con su presente profesional. “Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”, afirmó al referirse a la apertura de la cuenta.

“Banco a toda mi familia”

La artista explicó que detrás de la decisión también hay responsabilidades económicas. “En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas”, sostuvo.

En ese sentido, Flor Vigna remarcó que no planea dejar de lado las otras actividades que desarrolla. “Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años”, expresó.

Al profundizar sobre el contexto en el que tomó la determinación, añadió: “Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar”. De ese modo, vinculó el nuevo proyecto con una necesidad personal y laboral.

Cómo funciona su nueva propuesta

La suscripción mensual al perfil de Flor Vigna tiene un valor de 9,98 dólares. Al presentar la cuenta, la artista indicó que buscaba disponer de un espacio diferente para compartir contenidos y mantener un contacto más directo con sus seguidores.

“Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, había anticipado al comunicar el lanzamiento.

En los últimos días, además, utilizó sus redes para promocionar el perfil con descuentos temporales. Una de esas publicaciones coincidió con el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria y volvió a poner a la artista entre los temas más comentados por los usuarios.