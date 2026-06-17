Flor Vigna anunció su llegada a OnlyFans con una audaz producción de fotos

Flor Vigna confirmó su desembarco en OnlyFans y presentó su nuevo espacio digital con una producción fotográfica inspirada en los colores de la Selección Argentina. La artista explicó que busca compartir contenidos que no puede mostrar en otras plataformas.
Flor Vigna volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar una nueva etapa en su carrera. La cantante, bailarina e influencer comunicó su llegada a OnlyFans a través de sus redes sociales, donde compartió una producción fotográfica de alto impacto visual y explicó cuáles serán los objetivos de este nuevo proyecto digital.
La artista eligió una estética inspirada en los colores de la Selección Argentina para presentar la plataforma. Con un top celeste y blanco y ropa interior blanca, protagonizó una serie de imágenes que rápidamente generaron repercusión entre sus más de cinco millones de seguidores.
“Les dejo un lanzamiento especial en mis historias”, escribió Vigna al compartir la publicación con la que oficializó su incorporación al popular sitio de contenido por suscripción.
Una nueva etapa para conectar con sus seguidores
En las fotografías difundidas en redes, la artista mostró una faceta sensual que forma parte de su identidad pública desde hace años. Una de las imágenes la muestra de pie, luciendo una prenda deportiva con los colores nacionales y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, mientras que otra la retrata recostada sobre una cama en una producción más íntima.
Junto al lanzamiento, Flor presentó su nuevo espacio digital con una explicación sobre el contenido que piensa compartir con quienes se suscriban a la plataforma.
“Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, señaló en la descripción de su perfil.
La propuesta incluye una interacción más cercana con sus seguidores y contenidos exclusivos que no estarán disponibles en otras redes sociales donde la artista mantiene una fuerte presencia.
Promoción especial y repercusión en redes
Como parte del lanzamiento, Vigna anunció una promoción para quienes se sumen durante los primeros días. Los usuarios que se suscriban antes del 19 de junio podrán acceder a una membresía con un descuento del 50%, abonando 4,99 dólares mensuales en lugar de los 9,98 dólares habituales, precisó Teleshow.
“Descuentito para los primeros que entren”, expresó la cantante en tono informal al comunicar el beneficio para los primeros suscriptores.
La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la decisión de la exintegrante de Combate. La iniciativa también remite a experiencias anteriores de la artista en plataformas de contenido exclusivo, como su paso por Divasplay.
Entre nuevos proyectos y momentos personales
Hasta el momento, Flor Vigna ya compartió sus primeras publicaciones dentro de la plataforma, despertando la curiosidad de sus seguidores y potenciando el interés por esta nueva propuesta digital.
La artista continúa ampliando los horizontes de su carrera, que la ha llevado a destacarse como bailarina, cantante, actriz e incluso boxeadora, consolidando una presencia multifacética en el mundo del espectáculo.
Días atrás, además, había mostrado una faceta más personal al expresar públicamente su dolor por la muerte de Oliver Tree, a quien agradeció por la influencia que tuvo en distintos momentos de su vida. Ahora, con este nuevo proyecto, vuelve a ubicarse en el centro de la escena mediática y suma un nuevo capítulo a su trayectoria artística.