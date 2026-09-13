“Está dentro de las mejores carreras que hice”: Colapinto, tras terminar séptimo en el Gran Premio de España

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España, sumó seis puntos para el campeonato de Fórmula 1 y completó una actuación que incluyó un avance en la largada, una maniobra sobre Gabriel Bortoleto y varios reclamos dirigidos a Alpine por una demora en pista.

El piloto argentino había largado desde la novena posición después de acceder a la Q3 durante la clasificación. En los primeros metros ganó dos lugares y quedó ubicado en el séptimo puesto, que conservó hasta la bandera a cuadros.

“Está dentro de las mejores carreras que hice. Fue un fin de semana completo, ayer fue uno de mis mejores días en la F1, una buena clasificación”, sostuvo Colapinto luego de la competencia disputada en el nuevo circuito de Madrid.

La maniobra para superar a Bortoleto

Durante buena parte de la prueba, Colapinto circuló detrás de Gabriel Bortoleto. El argentino explicó que tenía dificultades para concretar el sobrepaso debido al rendimiento del brasileño en las curvas.

“Hoy largué muy bien, avancé… perdí mucho tiempo con Bortoleto, que doblaba muy bien. No me daba para pasar, estuve cerca de tocarlo. Después, contento porque lo pude pasar y mantener el puesto”, señaló.

Una vez que logró superar a su rival, el piloto de Alpine recuperó el séptimo lugar. Desde esa posición debió administrar el desgaste de los neumáticos y sostener la diferencia con los autos que circulaban detrás.

Los reclamos de Colapinto por radio

El momento de mayor tensión se produjo en el tramo final. Colapinto alcanzó a su compañero Pierre Gasly, quien aún debía cumplir con su detención obligatoria en boxes, mientras Liam Lawson se encontraba por delante.

El argentino consideró que permanecer detrás del francés podía reducir sus posibilidades de acercarse a Lawson. Por ese motivo, pidió al equipo que resolviera rápidamente la situación.

“Chicos, no perdamos tiempo”, manifestó por radio. Su ingeniero, Stuart Barlow, respondió desde el muro de Alpine: “Sí, estamos en eso, amigo”.

Sin embargo, el cambio de posiciones no se produjo de inmediato. “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos… ¡cambio!”, insistió Colapinto, quien luego volvió a solicitar una decisión: “Honestamente… oh, Dios mío… ¡chicos, cambio!”.

Ante la continuidad de la demora, el piloto expresó su malestar con otro mensaje por radio. Gasly finalmente ingresó a boxes durante la última vuelta y Colapinto recuperó el séptimo puesto.

Seis puntos para el campeonato

El tiempo que Colapinto permaneció detrás de su compañero permitió que Lawson ampliara la diferencia. El argentino no logró alcanzarlo y recibió la bandera a cuadros en la séptima posición.

El resultado le permitió incorporar seis unidades al campeonato. Además, representó la continuidad de un fin de semana en el que consiguió avanzar hasta la última parte de la clasificación y partir entre los diez primeros.