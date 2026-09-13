Quién era el empresario hotelero y piloto asesinado en Misiones: el posible móvil del crimen

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, el empresario hotelero y piloto asesinado de un disparo, tenía 48 años y era reconocido por su actividad comercial y deportiva en Misiones. Su cuerpo fue encontrado este viernes en un inmueble en construcción de Puerto Iguazú y su exsuegro, Ángel Ramón Salazar, de 82 años, quedó formalmente detenido como principal sospechoso.

El homicidio ocurrió alrededor de las 11.15 en un predio situado en la intersección de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, dentro de la Zona Industrial. Tras un llamado al 911, efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar y encontraron a la víctima tendida en el suelo, sin signos vitales.

El médico policial constató que Wiebel Giampaoli presentaba una herida provocada por un arma de fuego, presuntamente de calibre 9 milímetros. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la realización de la autopsia; de acuerdo a los primeros datos brindados por el examen forense, la víctima recibió al menos cinco impactos de arma de fuego.

Una trayectoria vinculada al turismo

Wiebel Giampaoli había desarrollado diferentes emprendimientos relacionados con la hotelería y la gastronomía. Junto con su hermano administraba la franquicia Holy, un restobar que contaba con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas.

El empresario también se encontraba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, establecimiento integrado a su cartera de inversiones dentro de uno de los principales destinos turísticos de la Argentina. Además, era socio de un estudio dedicado a la actividad aduanera.

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli.-

Personas de su entorno lo describieron como un hombre activo y comprometido con sus proyectos. Según publicó El Territorio, era recordado por su generosidad, su trato cordial y la participación constante en iniciativas vinculadas con el desarrollo turístico de la región.

Su pasión por el automovilismo

Fuera del ámbito empresarial, Wiebel Giampaoli había construido una trayectoria como piloto. Compitió en el rally provincial, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000, categoría de alcance nacional en la que participó dentro de la Clase B.

Su presencia en las pistas le permitió ganar reconocimiento en el automovilismo de Misiones y establecer vínculos dentro del deporte motor. También había practicado rugby en Cataratas Rugby Club y era seguidor de Los Pumas.

El empresario tenía dos hijos, Francisco y Camila, quienes solían acompañarlo durante las competencias. La combinación de su actividad comercial y su participación deportiva había convertido a Wiebel Giampaoli en una figura conocida dentro de la comunidad.

El exsuegro quedó detenido

Las primeras averiguaciones orientaron la investigación hacia el exsuegro de la víctima, Ángel Ramón Salazar, un hombre de 82 años vinculado a la actividad comercial y aduanera en la Triple Frontera. Según la reconstrucción preliminar, después del disparo habría abandonado el lugar en una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso fue localizado horas más tarde en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde había ingresado para recibir atención médica. La Justicia ordenó su detención y el hombre permanecía internado bajo custodia policial.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción Nº 3. Mientras continuaba hospitalizado, los investigadores avanzaron con diferentes procedimientos para reunir elementos que permitieran establecer su eventual participación en el homicidio.

Empresario y piloto asesinado: investigan a su exsuegro.-

Salazar es titular de Despacho Aduanero Echeverría y Asociados, una firma vinculada al comercio exterior y a operaciones aduaneras entre Argentina, Brasil y Paraguay. demás, desarrolló negocios de exportación de harina hacia Brasil y posee inversiones inmobiliarias en distintos puntos del país y del exterior, incluyendo Miami y ciudades brasileñas.

Encontraron una pistola en su vivienda

La Policía de Misiones allanó la casa del sospechoso, ubicada sobre calle Félix de Azara, y secuestró una pistola calibre 9 milímetros. El arma será sometida a pericias balísticas para determinar si fue utilizada en el crimen de Wiebel Giampaoli, según informó El Territorio.

Durante el procedimiento también fueron incautados un pantalón, un par de zapatillas y una campera. Las prendas serán analizadas para establecer si aportan información relacionada con las circunstancias del homicidio.

El hallazgo de la pistola no determina por sí solo que se trate del arma utilizada. Esa vinculación deberá ser establecida mediante los estudios balísticos y el resto de las medidas probatorias ordenadas en el expediente.

La hipótesis sobre el posible móvil

Una de las líneas investigativas apunta a un conflicto familiar y económico entre la víctima y su exsuegro. Wiebel Giampaoli se había separado aproximadamente seis meses antes de la hija del sospechoso, con quien tenía sus dos hijos. Tras la separación, el empresario habría iniciado una nueva relación sentimental en Puerto Iguazú. Sin embargo, los investigadores consideran que el conflicto podría exceder el plano familiar.

También trascendió que Wiebel Giampaoli y Salazar habrían mantenido desacuerdos vinculados con negocios, inversiones o cuestiones patrimoniales. Sin embargo, esa hipótesis todavía no había sido confirmada oficialmente por la Justicia y permanecía sujeta al avance de la investigación.

Los investigadores buscaban establecer qué ocurrió durante los momentos previos al disparo y si el homicidio se produjo en medio de una discusión circunstancial o como consecuencia de un conflicto anterior. Las pericias sobre el arma y las prendas secuestradas serán determinantes para avanzar en la reconstrucción del hecho.