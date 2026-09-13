Diputado nacional chocó su auto contra un camión en Chaco

El diputado nacional conducía un Toyota Camry cuando colisionó con un camión Scania. Fue examinado por una médica y no presentó lesiones. Los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.
El diputado nacional Aldo Leiva chocó contra un camión este sábado sobre la Ruta Nacional 11 y resultó ileso. El siniestro ocurrió cerca de las 18.15, a la altura del kilómetro 1019, en jurisdicción de Colonia Benítez, Chaco, y demandó la intervención de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales.
El legislador chaqueño, de 63 años, conducía un automóvil Toyota Camry cuando se produjo la colisión con un camión Scania manejado por un hombre identificado como Pablo Luis Bally. Las circunstancias que desencadenaron el impacto no habían sido determinadas y quedaron bajo investigación.
Una ambulancia de FEMECHACO acudió al lugar y una médica examinó al diputado. Tras la evaluación, se confirmó que Leiva no presentaba lesiones como consecuencia del choque y que se encontraba en buen estado de salud, según informó Diario Norte.
Los controles de alcoholemia dieron negativo
Por disposición del Equipo Fiscal Nº 15, los efectivos sometieron a ambos conductores a pruebas de alcoholemia. El test realizado al diputado arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro, mientras que el camionero obtuvo el mismo resultado.
Los datos quedaron incorporados a las actuaciones y permitieron descartar el consumo de alcohol como un factor relacionado con el siniestro. Las autoridades continuaron con las diligencias destinadas a reconstruir la mecánica de la colisión.
Las imágenes tomadas después del choque mostraron al legislador de pie junto al automóvil mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Colonia Benítez y de la Dirección General de Policía Caminera.
Como consecuencia del impacto, el carril descendente de la Ruta Nacional 11 quedó obstruido y se registraron demoras para quienes transitaban por el sector. Los agentes desplegaron un operativo para regular la circulación y preservar la seguridad mientras se realizaban las pericias.
El tránsito fue ordenado durante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados. La circulación recuperó progresivamente su normalidad una vez que concluyeron las principales actuaciones en el lugar.
La investigación continuaba bajo intervención de las autoridades competentes. Las pericias técnicas buscarán determinar cómo se produjo el choque entre el Toyota Camry conducido por Leiva y el camión Scania.
Quién es Aldo Leiva
Aldo Adolfo Leiva es excombatiente de la Guerra de Malvinas, exintendente de General José de San Martín y diputado nacional por Chaco. Actualmente integra el bloque Unión por la Patria y su mandato legislativo se extiende hasta diciembre de 2027, según consta en la Cámara de Diputados de la Nación.
Leiva nació en General José de San Martín e integró la clase 1963. Tenía 18 años cuando fue convocado al servicio militar obligatorio y enviado al Atlántico Sur durante el conflicto bélico de 1982.
El dirigente asumió como diputado nacional en diciembre de 2019. Durante su trayectoria pública también impulsó el reconocimiento social y político de los veteranos de la Guerra de Malvinas.