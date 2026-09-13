Dos automóviles chocaron sobre la Ruta 12, en el acceso a General Ramírez

Un siniestro vial entre dos automóviles se registró en el acceso a General Ramírez, más precisamente en la intersección de la Ruta Nacional 12 y la avenida República de Entre Ríos.

De acuerdo al parte policial, en el siniestro intervinieron un Peugeot 207, conducido por un hombre de 31 años, y un Fiat Uno, al mando de otro de 27.

Según la información recabada por los efectivos policiales, el Peugeot circulaba de norte a sur y, cuando su conductor intentó ingresar a la localidad, fue alcanzado por el Fiat, que impactó contra la parte trasera del vehículo.

Siniestro vial en el acceso a General Ramírez (foto Policía de Entre Ríos)

Los dos conductores manifestaron encontrarse en buen estado de salud. En consecuencia, no resultó necesaria la intervención de personal sanitario.

Los efectivos de la Jefatura Departamental Diamante realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

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