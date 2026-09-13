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Policiales Departamento Diamante

Dos automóviles chocaron sobre la Ruta 12, en el acceso a General Ramírez

Un Peugeot 207 y un Fiat Uno colisionaron en el acceso a General Ramírez. Ambos conductores manifestaron encontrarse en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica.

13 de Septiembre de 2026
Siniestro vial en el acceso a General Ramírez
Siniestro vial en el acceso a General Ramírez Foto: Policía de Entre Ríos

Un Peugeot 207 y un Fiat Uno colisionaron en el acceso a General Ramírez. Ambos conductores manifestaron encontrarse en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica.

Un siniestro vial entre dos automóviles se registró en el acceso a General Ramírez, más precisamente en la intersección de la Ruta Nacional 12 y la avenida República de Entre Ríos.

 

De acuerdo al parte policial, en el siniestro intervinieron un Peugeot 207, conducido por un hombre de 31 años, y un Fiat Uno, al mando de otro de 27.

 

Según la información recabada por los efectivos policiales, el Peugeot circulaba de norte a sur y, cuando su conductor intentó ingresar a la localidad, fue alcanzado por el Fiat, que impactó contra la parte trasera del vehículo.

Siniestro vial en el acceso a General Ram&iacute;rez (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Siniestro vial en el acceso a General Ramírez (foto Policía de Entre Ríos)

Los dos conductores manifestaron encontrarse en buen estado de salud. En consecuencia, no resultó necesaria la intervención de personal sanitario.

 

Los efectivos de la Jefatura Departamental Diamante realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

 

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