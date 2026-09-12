Peón halló casi una tonelada de marihuana bajo una lona en campo de Santa Fe: investigan el origen

El hallazgo de casi una tonelada de marihuana sorprendió a un trabajador rural que realizaba tareas en un campo ubicado a unos 500 metros del acceso a Berna, en el departamento General Obligado, al norte de Santa Fe. La droga estaba distribuida en 991 paquetes, cubierta con una lona negra y escondida junto al alambrado del establecimiento.

El procedimiento comenzó este viernes, alrededor de las 17.30, cuando el peón observó una lona negra mientras trabajaba en inmediaciones del ingreso al campo denominado “La Querencia”. Al acercarse, detectó los numerosos bultos y comunicó la situación a la administración del establecimiento, desde donde dieron aviso al 911.

Efectivos del Destacamento 5 de Berna acudieron al lugar y comprobaron que había múltiples paquetes acondicionados con cinta ocre y bolsas transparentes. El cargamento permanecía detrás de un árbol, junto al alambrado y la tranquera de acceso al predio.

La carga superó los 941 kilos

Tras constatar el hallazgo, los policías dieron intervención a la fiscal federal coadyuvante de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, Viviana Bruno Campagna. La funcionaria dispuso preservar el lugar hasta la llegada del personal especializado.

Posteriormente intervinieron agentes de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional con asiento en la cercana ciudad de Avellaneda. Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes, el cargamento fue trasladado hasta la comisaría de Malabrigo para efectuar el conteo y pesaje.

El procedimiento determinó que había 991 paquetes con un peso total de 941,530 kilogramos de marihuana. Por disposición de la Fiscalía Federal, toda la droga fue secuestrada y quedó bajo custodia de Gendarmería.

Investigan quién abandonó la marihuana

Los investigadores buscaban determinar cuándo, cómo y por qué el cargamento terminó abandonado en el ingreso al establecimiento rural. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas o identificadas en relación con la droga.

Como parte de las medidas ordenadas, se comenzaron a analizar imágenes registradas por cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del acceso a Berna. Los investigadores intentaban detectar vehículos o movimientos sospechosos sobre la ruta nacional 11 que pudieran estar relacionados con el cargamento.

También se realizaron rastrillajes en campos y montes cercanos, aunque esas tareas no permitieron encontrar otros elementos vinculados con la investigación.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal

Berna se encuentra en el departamento General Obligado, a unos 27 kilómetros de Reconquista, y próxima a la ruta nacional 11, corredor que atraviesa Santa Fe y conecta hacia el norte con Chaco y Formosa.

Una de las principales incógnitas de la pesquisa es por qué una carga de semejante magnitud quedó oculta solamente por una lona en inmediaciones de la tranquera de un establecimiento rural.

Los investigadores manejaban distintas hipótesis acerca de las circunstancias en las que la marihuana fue abandonada, aunque aclararon que hasta el momento ninguna pudo ser confirmada. Las actuaciones continuaban bajo la órbita de la Justicia Federal para establecer el origen y destino de los más de 941 kilos de marihuana encontrados de manera fortuita por el trabajador rural.