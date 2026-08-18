“Se metió en la cama de mi novio”: la inesperada revelación de Flor Vigna sobre Cande Ruggeri

Flor Vigna sorprendió a sus compañeros de La casa de los famosos, en México, al recordar una situación que involucró a Cande Ruggeri y a uno de sus exnovios. La artista afirmó que la modelo habría intentado conquistar a quien entonces era su pareja.

La revelación ocurrió durante una conversación con la actriz Gema Garoa. Aunque Vigna no identificó directamente al hombre dentro de su relato, la anécdota correspondería a la época en la que estaba de novia con Nico Occhiato.

“Un novio había ido a Disney. Habíamos ido los dos en diferentes temporadas, porque te llevaba una empresa de quinceañeras”, comenzó a contar la cantante sobre los viajes en los que diferentes artistas acompañaban a los grupos.

“Cande me tiró onda todo el viaje”

Vigna explicó que Ruggeri participó de uno de esos viajes junto con su entonces novio. “Había una chica llamada Candela Ruggeri que siempre me trataba muy bien a mí, era redivina. Y él fue con ella”, recordó.

La cantante sostuvo que no sintió preocupación por aquella situación debido a la confianza que mantenía con su pareja. “Yo era cero celosa porque mi novio era un amor en ese momento”, aseguró.

Según su versión, al regresar del viaje, su novio decidió contarle lo ocurrido: “Me dijo: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y, en un momento, se metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?’’”.

Flor vignia quemó completamente a Cande Ruggieri y contó que se quiso levantar a su novio en un viaje y hasta se le metió a la cama pic.twitter.com/S4e0tUQk6u — Clona 🦄  🇦🇷 (@clona_ari) August 18, 2026

Flor Vigna contó cómo reaccionó

La artista aclaró que confió en la explicación que recibió y que no sospechó que hubiera sucedido algo entre ellos. “Según mi novio, no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”, expresó durante la conversación.

Vigna también recordó que su pareja le pidió que no enfrentara a Ruggeri para evitar quedar expuesto. “Me dijo: ‘Por favor, no le digas porque me vendés’. Pero también está bien que me cuente, porque soy tu novia”, reflexionó.

Por ese motivo, decidió guardar silencio y nunca conversó con la modelo sobre el episodio. Sin embargo, reconoció: “Siempre me quedé con ganas de decirle: ‘Che, loca’”.

El vínculo que mantenía con Cande Ruggeri

Flor Vigna señaló que no era amiga de Ruggeri, aunque existía una buena relación entre ambas. “Siempre, cuando me ve, me saluda. Es de esas mujeres con las que hasta tenés química”, explicó.

La cantante reconoció que esa cercanía hizo que la situación le resultara más difícil de comprender. “Hay algo medio extraño: si vos tenés química con una amiga, probablemente también la tenga con tu novio, ¿no?”, planteó.

Finalmente, Vigna recordó con afecto aquella relación y remarcó la confianza que existía entre ambos. “Yo con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda. Creo que fue la que más me gustó”, concluyó.