«Paraná, 200 años de historia 1826-2026» fue presentada en la feria del libro

La intendenta Rosario Romero y escritores paranaenses presentaron la publicación en la XIV Feria del Libro Paraná Lee. Se trata de una obra que recupera la memoria colectiva, los lugares y personajes emblemáticos de la ciudad. Fue editado por la Editorial Municipal de Paraná.
Para celebrar los 200 años como ciudad, la Editorial Municipal de Paraná editó una publicación que aportes de historiadores, artistas, museólogos y referentes de la cultura local que abordan distintos aspectos del patrimonio material e inmaterial de la capital entrerriana, con el objetivo de ofrecer una mirada amplia sobre su identidad y su evolución. La obra cuenta con las palabras de más de 35 escritores e investigadores de la ciudad.
“Es un libro identitario, porque habla de los 200 años de Paraná como ciudad. Ahí está toda la historia, el arte, el arbolado, los espacios públicos de la ciudad, la importancia de Paraná como capital de la Confederación. Digo que para los paranaenses es una obligación leer no solamente en este hermoso formato de libro, que tiene prácticamente mil páginas y sino también en formato digital. Vale la pena contar con este libro para conocer un poco más de las ricas historias de esta ciudad donde transitamos todos los días”, señaló la intendenta Rosario Romero en el marco de la presentación en la última jornada de la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee en Sala Mayo.
"Es una obra que va a quedar para la posteridad, representando lo que somos, cómo nos hemos construido como sociedad. Apostando fuertemente a la cultura, a la palabra, a las letras, la Feria ya se ha consolidado en la región, la gente acompaña y los expositores la han catalogado como una de las mejores del país", destacó el viceintendente David Cáceres.
“Surge de una idea de celebrar los 200 años. Realmente lo pudimos completar gracias al acompañamiento de la intendenta Rosario Romero. Es un libro donde participamos más de 30 personas, contamos con el apoyo del Museo de la Ciudad. Hay una diversidad de temas increíbles y lo pensamos mucho en la docencia, para que maestros y profesores tengan una herramienta para enseñar ciertos temas de la ciudad”, destacó Valentina Uranga, una de las escritoras e ideadora del libro.
“Es una hermosa obra porque está sobre todo realizada por profesores, investigadores, trabajadores de la cultura que se han reunido justamente para poder pensar el pasado, pero no como algo estático sino en constante transformación de la ciudad que hoy tenemos y de la ciudad que también queremos”, valoró Gisela Bhaler, directora de Museos y Patrimonio.
De la presentación también participaron; el Jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; la coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, funcionarios municipales, concejales, escritores y público en general.