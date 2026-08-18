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Paraná conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín

La ceremonia se desarrolló este lunes al pie del monumento al Libertador, ubicado en la plaza 1º de Mayo, y fue presidida por el viceintendente David Cáceres, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Halle, funcionarios municipales y representantes de las fuerzas de seguridad.

18 de Agosto de 2026

La ceremonia se desarrolló este lunes al pie del monumento al Libertador, ubicado en la plaza 1º de Mayo, y fue presidida por el viceintendente David Cáceres, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Halle, funcionarios municipales y representantes de las fuerzas de seguridad.

Al hacer uso de la palabra, el viceintendente David Cáceres destacó la figura del Libertador de América y convocó a “recordar y tener en el presente su legado y su memoria”.

“El Padre de la Patria luchó por la soberanía y la libertad del país, y es fundamental reflexionar sobre los valores que inculcó: libertad, soberanía y hermandad”, explicó. Asimismo, recordó que San Martín se negó “a combatir en las batallas internas entre provincias hermanas, optando por el exilio antes que el enfrentamiento entre compatriotas, y regresando siempre para luchar contra el poder extranjero”.

En esa línea, el funcionario sostuvo que el prócer representa “la lucha contra las distintas dominaciones”, que en la actualidad “ya no provienen de potencias armadas, sino que se encarnan en el poder económico concentrado y en una globalización cuyos desafíos las instituciones a menudo no logran abordar de manera suficiente”.

Ante este escenario, Cáceres instó a que “el pueblo siga decidiendo su futuro y su camino con coraje, creatividad y los valores sanmartinianos”.

Finalmente, remarcó la impronta de la gestión municipal al señalar que se recuperan los valores de San Martín “manteniendo las cuentas en orden, pensando en el otro y tendiendo la mano, con un Estado facilitador para quienes quieren emprender y concibiendo a la ciudad como una comunidad unida que aporta a un proyecto provincial y nacional”.

Paraná conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín
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