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Policiales

Presunta agresión a jugadores de Patronato: allanaron una vivienda e impusieron restricciones

La Policía secuestró celulares y una tarjeta de memoria durante un allanamiento por las agresiones a futbolistas. Además, dispuso restricciones contra una persona.

18 de Agosto de 2026
Los elementos secuestrados en el allanamiento
Los elementos secuestrados en el allanamiento

La Policía secuestró celulares y una tarjeta de memoria durante un allanamiento por las agresiones a futbolistas. Además, dispuso restricciones contra una persona.

Luego de los hechos de violencia ocurridos tras el regreso del plantel de Patronato a Paraná, que perdió 3 a 0 ante Colón en Santa Fe, la policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle Batalla de Cepeda y se impusieron medidas restrictivas hacia una persona.

 

Vale recordar que el Club Atlético Patronato repudió “enérgicamente” lo sucedido el pasado sábado donde al menos dos futbolistas del plantel profesional habrían sufrido agresiones físicas en inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella.

 

“Repudiamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Nuestro compromiso es inquebrantable con el respeto y la paz, dentro y fuera de la cancha”, expresaron desde la Comisión Directiva.

Allanamiento

En el marco de lo ocurrido, la Policía de Paraná llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Batalla de Cepeda.

 

Según se informó en el parte oficial de la Departamental de Policía de Paraná, el procedimiento se realizó “en relación a una causa iniciada por lesiones y amenazas que sufrieron integrantes del plantel del Club Patronato”.

 

Como resultado del operativo se secuestraron tres teléfonos celulares y una tarjeta de memoria.

 

Asimismo, personal policial notificó formalmente a individuo sobre las medidas restrictivas de acercamiento impuestas, tanto a la institución deportiva como a sus jugadores.

Qué habría ocurrido con los jugadores

El episodio se produjo durante la noche del sábado, cuando la delegación regresó a Paraná luego de disputar el encuentro ante Colón en el estadio Brigadier López de Santa Fe.

 

Según publicó en redes sociales el periodista deportivo Gabriel Obelard, Alan Sosa y Facundo Díaz fueron agredidos a golpes y sufrieron lesiones. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron a ambos futbolistas con signos visibles de heridas.

 

Díaz habría recibido un golpe en la cabeza que le provocó un corte y debió ser vendado, mientras que Sosa presentaba hematomas visibles en el rostro. También trascendió que otros integrantes del plantel podrían haber sido alcanzados por las agresiones.

Temas:

Club Atlético Patronato allanamiento Agresión
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