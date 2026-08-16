Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a los hinchas a unirse

El Club Atlético Patronato repudió “enérgicamente” los hechos de violencia ocurridos tras el regreso del plantel profesional a Paraná, luego de la derrota por 3 a 0 frente a Colón por la Primera Nacional. Según trascendió a través de publicaciones en redes sociales, al menos dos futbolistas habrían sufrido agresiones físicas en inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella.

A través de un comunicado oficial, la institución manifestó: “El Club Atlético Patronato repudia enérgicamente los hechos de violencia ocurridos y lamenta profundamente las consecuencias y el momento vivido por el plantel profesional de nuestra institución”.

La Comisión Directiva remarcó su rechazo a cualquier episodio de estas características. “Repudiamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Nuestro compromiso es inquebrantable con el respeto y la paz, dentro y fuera de la cancha”, expresó.

Qué habría ocurrido con los jugadores

El episodio se produjo durante la noche del sábado, cuando la delegación regresó a Paraná luego de disputar el encuentro ante Colón en el estadio Brigadier López de Santa Fe.

Según publicó en redes sociales el periodista deportivo Gabriel Obelard, Alan Sosa y Facundo Díaz fueron agredidos a golpes y sufrieron lesiones. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron a ambos futbolistas con signos visibles de heridas.

Díaz habría recibido un golpe en la cabeza que le provocó un corte y debió ser vendado, mientras que Sosa presentaba hematomas visibles en el rostro. También trascendió que otros integrantes del plantel podrían haber sido alcanzados por las agresiones.

Tras lo sucedido, personal de la Policía de Entre Ríos intervino en la sede de Patronato. También habría tomado participación personal del área de Investigaciones.

Entre las medidas que podrían adoptarse se encontraba la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en sectores próximos a los vestuarios, con el objetivo de determinar cómo se desarrollaron los hechos e identificar a las personas involucradas.

Hasta el momento, el comunicado institucional no brindó detalles sobre las identidades de los jugadores afectados ni precisó las circunstancias en las que se produjeron los incidentes.

Patronato pidió unidad en medio de la crisis deportiva

En su pronunciamiento, la dirigencia también hizo referencia al complicado presente futbolístico que atraviesa el equipo. “Sabemos que el verdadero hincha del Club está muy triste por la actual situación deportiva. Pero en los momentos difíciles es cuando más unidos debemos estar”, sostuvo.

Patronato perdió este sábado 3 a 0 frente a Colón por la fecha 25 de la Zona B de la Primera Nacional y profundizó su delicada situación. El equipo dirigido por Marcelo Candia quedó anteúltimo con 24 puntos y en zona de descenso directo.

Además, el Rojinegro acumula 11 partidos consecutivos sin conseguir una victoria, una racha que incrementó la preocupación por su permanencia en la categoría.

“Debemos llenar el Grella”

Frente a este escenario, Patronato buscó transformar el malestar deportivo en acompañamiento y convocó a sus simpatizantes para el próximo compromiso como local.

“Por eso, convocamos a todos el próximo sábado al Grella. Debemos llenar el Grella y, todos juntos, salir adelante”, expresó la Comisión Directiva.

De esta manera, la institución combinó un fuerte rechazo a los episodios de violencia con un llamado a la unidad de sus hinchas, en uno de los momentos deportivos más difíciles de la actual temporada.