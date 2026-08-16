El nuevo acceso norte a Concepción del Uruguay alcanzó más del 58% de avance

La obra comprende 7,1 kilómetros entre avenida Arturo Frondizi y la autovía de la Ruta 14. Con una inversión provincial superior a los $20.000 millones, avanzaron el asfaltado, la construcción de una rotonda y otras mejoras viales.
La construcción y pavimentación del acceso norte a Concepción del Uruguay alcanzó un 58,48% de avance, según se informó oficialmente. La obra, financiada por el gobierno provincial, comprende una extensión de 7,1 kilómetros y demandará una inversión superior a los 20.000 millones de pesos.
Los trabajos se desarrollaron sobre el tramo comprendido entre avenida Arturo Frondizi y la autovía de la Ruta Nacional 14 Gervasio Artigas, con el objetivo de generar una nueva conexión entre la ciudad y uno de los principales corredores viales del país.
Durante los últimos días, las tareas estuvieron concentradas en la colocación de carpeta asfáltica sobre la traza y la ejecución del pavimento de hormigón correspondiente a la rotonda norte, ubicada a pocos metros de la autovía.
Un nuevo acceso para el tránsito pesado
La nueva vía tendrá una orientación sur-norte y permitirá conectar el tránsito pesado proveniente de la ciudad directamente con la Ruta Nacional 14, lo que busca mejorar la circulación y reducir el movimiento de vehículos de gran porte por otros sectores urbanos.
El proyecto también previó la construcción de una rotonda sur en el inicio del tramo, diseñada para ordenar el ingreso y egreso de vehículos y mejorar las condiciones de seguridad vial.
A estas intervenciones se sumó la ejecución de infraestructura complementaria necesaria para garantizar el funcionamiento y la durabilidad del nuevo corredor.
Alcantarillas y un puente sobre el arroyo El Molino
El proyecto original contempló la construcción de nuevas alcantarillas transversales y longitudinales distribuidas a lo largo de los 7,1 kilómetros del trazado.
Además, se incluyó un nuevo puente sobre el arroyo El Molino, una de las obras de infraestructura previstas dentro del proyecto integral del acceso.
Actualmente, Concepción del Uruguay cuenta con dos accesos principales. Una vez finalizada, la nueva conexión norte sumará una alternativa de ingreso y salida hacia la Ruta 14, además de mejorar la vinculación de los vecinos de la zona.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la obra también permitirá facilitar el acceso del turismo y mejorar la circulación de la producción proveniente del norte de Entre Ríos y de otras provincias del país.