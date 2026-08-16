Rechazaron que una avenida de Cerrito lleve el nombre de Lionel Messi

El Concejo Deliberante de Cerrito rechazó la modificación de una ordenanza necesaria para que una avenida pudiera llevar el nombre de Lionel Messi. La propuesta había sido impulsada por vecinos del barrio Este, contaba con el acompañamiento de todos los frentistas y había reunido más de 280 firmas.

La iniciativa fue tratada durante la sesión ordinaria realizada el miércoles por la noche. Los impulsores asistieron al recinto y tuvieron la posibilidad de explicar ante los concejales los fundamentos del proyecto y cómo se desarrolló la campaña de adhesiones.

La arteria que pretendían denominar Lionel Andrés Messi es una nueva avenida de dos cuadras ubicada en el barrio Este, al sur de la intersección de las avenidas Uruguay e Hipólito Yrigoyen y frente a la plaza Manuel Belgrano.

Una campaña impulsada por los vecinos

Durante su exposición, los promotores señalaron que la propuesta contaba con el respaldo de la totalidad de los frentistas de la avenida y destacaron que las más de 280 adhesiones fueron recolectadas mediante carpetas distribuidas entre diferentes vecinos.

Según explicaron, esa modalidad permitió sumar firmas de personas de distintos barrios, edades e identificaciones políticas. También remarcaron que se trató de una campaña pública, difundida en medios de comunicación y redes sociales.

Los vecinos pretendían que Cerrito tuviera, según indicaron, la primera avenida de Argentina denominada Lionel Messi, como reconocimiento a la trayectoria deportiva del capitán de la Selección argentina.

La ordenanza que impedía homenajear a Messi

El principal obstáculo estaba en el artículo 6 de la ordenanza que regula la denominación de los espacios públicos de Cerrito. La normativa establece que, cuando se proponga el nombre de una persona, esta “deberá estar fallecida”.

Por ese motivo, antes de analizar específicamente el nombre de Messi, resultaba necesario modificar ese artículo para permitir que personas vivas pudieran recibir este tipo de reconocimientos.

Los impulsores plantearon que el cambio no solamente permitiría avanzar con su propuesta, sino también abrir la posibilidad de futuros homenajes a personas destacadas del deporte, la ciencia, la cultura o las instituciones locales.

“Confiábamos en que iban a saber escuchar a todos los vecinos que respaldaron esta iniciativa”, señalaron posteriormente quienes promovieron el proyecto.

Por qué rechazaron modificar la normativa

Tras el debate, el Concejo sometió a votación la modificación del artículo. El bloque Unión Vecinal Cerrito votó en contra del cambio, por lo que continuó vigente el requisito de que las personas homenajeadas hayan fallecido.

Entre los argumentos expuestos, los concejales sostuvieron que no resultaba posible realizar una evaluación completa sobre la trayectoria de una persona mientras estuviera viva y consideraron conveniente conservar el criterio vigente.

También plantearon que permitir nombres de personas vivas podría generar nuevas solicitudes de homenajes y obligaría al cuerpo legislativo a establecer criterios para determinar cuáles deberían aprobarse.

Al quedar rechazada la modificación, también quedó descartada la posibilidad de bautizar la avenida con el nombre de Lionel Andrés Messi bajo la normativa actual.

La respuesta de los impulsores

Después de conocerse la decisión, los vecinos manifestaron que respetaban lo resuelto por el Concejo Deliberante, aunque expresaron su desacuerdo con los fundamentos.

“Consideramos que el fallecimiento de una persona no es el acto que garantice al cien por ciento su buena reputación y valoración”, señalaron.

Además, cuestionaron el argumento relacionado con la posibilidad de recibir nuevas iniciativas ciudadanas y sostuvieron que los cuerpos legislativos tienen entre sus funciones escuchar y representar las propuestas de la comunidad.

Finalmente, agradecieron a los más de 280 vecinos que acompañaron con su firma y a quienes apoyaron la iniciativa aunque no pudieron adherir formalmente por ser menores de edad o residir en otras localidades.

“Lionel Messi es y seguirá siendo un referente indiscutido, y aunque no cuente con su avenida, deseamos que viva por siempre”, concluyeron los impulsores.