Día del Niño: por qué se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina, una fecha dedicada a los chicos que tiene una extensa tradición en el país y que, desde 2025, quedó establecida oficialmente para el tercer domingo de agosto de cada año.

La denominación y la fecha fueron formalizadas mediante el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025. La norma determinó en su primer artículo: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

De esta manera, en 2026 la celebración quedó fijada para este domingo 16. Además, presenta una particularidad en el calendario: antecede al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, conformando un fin de semana largo de tres días.

Por qué se celebra el tercer domingo de agosto

Durante años, la celebración de los niños tuvo diferentes fechas en Argentina. Una de las principales referencias para establecer el calendario fue la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que históricamente impulsó la jornada.

En distintos períodos, el festejo se realizó durante el segundo domingo de agosto. Sin embargo, el decreto nacional de 2025 terminó por establecer oficialmente el tercer domingo de ese mes como fecha anual.

La misma normativa oficializó la denominación “Día del Niño” en el ámbito nacional. Entre sus fundamentos, calificó a la celebración como una tradición arraigada en Argentina y recordó los compromisos asumidos por el país en materia de derechos de la infancia.

Una jornada vinculada con los derechos de los niños

Más allá de los regalos y las reuniones familiares, el origen internacional de la celebración estuvo directamente relacionado con la promoción de los derechos y el bienestar de niños y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, de acuerdo con la legislación aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Organización de las Naciones Unidas impulsó durante el siglo XX que los países establecieran jornadas destinadas a promover la fraternidad entre los niños y generar conciencia sobre sus derechos, protección y bienestar.

Por qué a nivel mundial se recuerda el 20 de noviembre

Aunque Argentina estableció su propia fecha, la referencia internacional es el 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Infancia.

La elección estuvo relacionada con dos acontecimientos centrales. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Exactamente 30 años después, en 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con el paso de los años, la celebración argentina sumó festivales, encuentros familiares, actividades recreativas, propuestas escolares y campañas comunitarias destinadas a los chicos.

Una fecha que cambia según cada país

La celebración no tiene una fecha única en América Latina. Cada país adoptó su propio calendario de acuerdo con sus tradiciones y decisiones institucionales.

En México, por ejemplo, el Día del Niño se conmemora el 30 de abril, mientras que Colombia lo ubica habitualmente en el último sábado de ese mes. Chile mantiene como referencia el segundo domingo de agosto.

Paraguay, en tanto, tiene una particularidad: celebra el Día del Niño cada 16 de agosto, una fecha fija relacionada con la memoria de los niños que participaron y murieron en la Batalla de Acosta Ñu, durante la Guerra de la Triple Alianza.

Así, este domingo 16 de agosto, Argentina tendrá una jornada dedicada especialmente a los chicos, en el inicio de un fin de semana extendido que continuará el lunes con el feriado nacional por el aniversario de la muerte del General San Martín.