Detectaron murciélago con rabia en campus universitario de Corrientes: qué hacer ante la presencia de este animal

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago insectívoro encontrado en el Campus Sargento Cabral, en Corrientes, y difundió una serie de medidas preventivas destinadas a quienes concurren al predio.

Ante la confirmación, las autoridades solicitaron no ingresar al campus con mascotas, excepto aquellos animales que tengan un turno previamente asignado en el Hospital de Clínicas Veterinarias o deban concurrir a alguno de los servicios de la institución.

En esos casos, los animales deberán permanecer bajo las correspondientes medidas de seguridad, con correa y bozal, según las indicaciones difundidas por la Facultad.

Suspendieron actividades recreativas

Como medida preventiva, la institución también dispuso la suspensión de las actividades recreativas durante este fin de semana dentro del Campus Sargento Cabral.

El tránsito de personas por el predio permanecerá permitido. Sin embargo, las autoridades recomendaron evitar permanecer en el lugar más tiempo del necesario.

Asimismo, pidieron a estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes no entrar en contacto con fauna silvestre ni con gatos ferales que puedan encontrarse dentro del campus.

Qué hacer ante la presencia de un murciélago

Entre las principales recomendaciones, los especialistas remarcaron que no se debe tocar un murciélago con las manos, independientemente de que se encuentre vivo o muerto, debido al potencial riesgo sanitario.

En caso de encontrar uno, y siempre que sea posible hacerlo sin mantener contacto directo, se recomendó cubrir al animal con un recipiente y evitar cualquier intento de manipulación.

En caso de encontrar un murciélago, se puede comunicar la situación a la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias al 3795-115827.

La rabia es una enfermedad viral que puede afectar a los mamíferos, por lo que la detección de un ejemplar positivo requiere reforzar las medidas preventivas y evitar especialmente cualquier contacto directo con animales silvestres.