Caso de murciélago con rabia en La Paz: “Hay que respetarlos”, aconsejó bióloga del Conicet

Tras confirmarse un caso de murciélago con rabia en La Paz, Elonce consultó a la bióloga del Conicet, Romina Pavé, quien explicó los riesgos que implica la presencia de este virus y detalló las medidas preventivas para evitar contagios en seres humanos y animales.

“Se trata de un murciélago insectívoro, de los que habitan en las ciudades, y esta es época de aparición de murciélagos con rabia, pero no hay que preocuparse ni salir a matarlos porque esta especie cumple un rol interesante en las ciudades dado que consumen grandes cantidades de insectos”, explicó la especialista. De hecho, remarcó: “Siempre hubo murciélagos en los edificios históricos de la ciudad, y en muchas escuelas”. Fue por eso que instó a “ser cautelosos y no tener miedo”.

“Para los murciélagos, la rabia es paralitica, es decir que, si están enfermos, no podrán volar”, aclaró y recalcó: “Un murciélago con rabia no vendrá volando a mordernos, porque no pueden volar”.

Ante la aparición de un murciélago, Pavé aconsejó no manipularlos con la mano, pero en caso de ser posible, “colocarlos en un recipiente de plástico y dejarlos en un lugar alto”.

“Los murciélagos viven en los árboles y en los edificios, conviven con nosotros, al igual que cualesquiera otras especies silvestres. Hay que respetarlos”, insistió la bióloga del Conicet.

“La rabia es una enfermedad mortal”, alertó Pavé y recomendó vacunar contra la rabia a perros y gatos. “Si la mascota llegara a mantener contacto con un murciélago con rabia, la enfermedad se trasmitirá del animal a las personas”, indicó al respecto. De igual manera, aclaró que “la incidencia de rabia en poblaciones silvestres es muy baja”.