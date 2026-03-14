Caso de rabia en murciélago: activaron un bloqueo sanitario preventivo en el centro de Gualeguaychú

Un caso de rabia en murciélago detectado en la zona céntrica de la ciudad motivó la activación de un operativo sanitario preventivo que incluye vacunación de mascotas, controles epidemiológicos y recorridas informativas casa por casa.
Un caso de rabia en murciélago detectado en la zona céntrica de la ciudad de Gualeguaychú llevó al Municipio a activar un protocolo de bloqueo sanitario preventivo que se desarrolla desde este sábado en un radio aproximado de 500 metros. El operativo abarca nueve manzanas y contempla vacunación antirrábica de mascotas, investigación epidemiológica y acciones de prevención destinadas a los vecinos del sector.
La intervención sanitaria comenzó luego de que un vecino hallara un murciélago dentro de un domicilio ubicado en inmediaciones de la Escuela Normal Superior de Paraná, conocida como ENOVA. El animal fue capturado y posteriormente derivado a las autoridades sanitarias para su correspondiente análisis.
Desde la Dirección de Veterinaria municipal informaron que el ejemplar fue enviado al Hospital Centenario, donde se realizó el procedimiento para remitir la muestra al Laboratorio Central de Referencia de la provincia de Santa Fe. Allí se aplicó la técnica de Inmunofluorescencia Directa (IFD), cuyo resultado confirmó la presencia del virus de la rabia.
Operativo sanitario en nueve manzanas del centro
Tras la confirmación del caso de rabia en murciélago, el Programa de Zoonosis y Vectores de la capital provincial notificó a las autoridades sanitarias correspondientes, al Nodo Epidemiológico y al Municipio, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de bloqueo de foco.
El dispositivo sanitario consiste en recorridas casa por casa dentro del área delimitada, con el objetivo de verificar el estado sanitario de las mascotas y aplicar la vacunación antirrábica en perros y gatos. Además, los equipos técnicos brindan información a los vecinos sobre las medidas de prevención y las acciones a seguir ante situaciones de riesgo.
Las tareas están a cargo de personal de la Dirección de Veterinaria municipal, que trabaja en territorio para reforzar la cobertura sanitaria en el área. El operativo continuará durante los próximos días y se extenderá al menos hasta el lunes, con el objetivo de completar la intervención preventiva en toda la zona establecida.
Prevención y concientización comunitaria
Desde la Subsecretaría de Ambiente municipal destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer la prevención y promover una mayor conciencia sobre las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y seres humanos.
En ese sentido, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, remarcó que la salud ambiental está directamente vinculada con la salud pública. Según explicó, la información y la prevención constituyen herramientas fundamentales para evitar riesgos sanitarios y proteger tanto a la población como a los animales, publicó Diario El Argentino.
Durante las recorridas, los equipos municipales también brindan recomendaciones sobre el manejo responsable de mascotas, la importancia de mantener actualizada la vacunación antirrábica y los pasos que deben seguirse ante la presencia de murciélagos caídos o desorientados.