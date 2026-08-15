Marta Fort reveló intimidades de su papá Ricardo y contó su estrategia para investigar a su novio

A más de una década de la muerte de Ricardo Fort, su hija Marta Fort volvió a sorprender con recuerdos desconocidos de la intimidad familiar. Durante su participación en Otro Día Perdido contó una de las costumbres más excéntricas de su padre, habló sobre su nueva relación sentimental y protagonizó un particular intercambio con Mario Pergolini cuando el conductor le preguntó si extrañaba al mediático.

La joven relató que uno de los lugares predilectos de Ricardo para pensar y mantener conversaciones importantes era, inesperadamente, el baño. Según recordó, cuando necesitaba hablar seriamente con alguien lo convocaba allí y su interlocutor debía sentarse en el bidet mientras él permanecía en el inodoro.

“Te ponía a hablar y arrancaba. Ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente”, recordó Marta, provocando risas y sorpresa en el estudio.

Las particulares “reuniones” de Ricardo Fort

Lejos de utilizar un despacho o buscar algún ambiente privado de su imponente vivienda, el empresario habría convertido el baño en una suerte de espacio personal para reflexionar y conversar sobre asuntos importantes.

"El lugar que más usaba mi papá para pensar y ponerse profundo es cuando cagaba. Se sentaba en culo y te llamaba cagando": Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort.pic.twitter.com/6RxFRNiS9q https://t.co/afF7VSIOQO — MDZ Online (@mdzol) August 14, 2026

La revelación se sumó a las numerosas historias sobre las excentricidades de Ricardo Fort que se conocieron después de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2013. Más de una década después, su figura continúa presente en las redes sociales y la cultura popular argentina.

La entrevista también dejó espacio para un momento en el que Marta mostró el humor con el que suele abordar los recuerdos familiares. Cuando Mario Pergolini le preguntó si extrañaba a su padre, la joven reaccionó inmediatamente.

"¿QUÉ ES ESA PREGUNTA...?" El tenso momento entre Marta Fort y Mario Pergolini, tras ser consultada sobre su padre Ricardo.pic.twitter.com/YOzSYohcV1 — Vía País (@ViaBsAscomar) August 14, 2026

Marta Fort y su nueva relación

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el presente sentimental de Marta. Tras haber cubierto el Mundial 2026, la influencer confirmó que comenzó una relación con Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años al que conoció luego de participar de un concurso para conseguir pareja en Blender At Night.

Meses antes, Marta había contado públicamente qué características buscaba en una eventual pareja: pretendía conocer a un hombre de entre 26 y 40 años, alto, morocho, con vehículo y disponibilidad para acompañarla al gimnasio.

Marta Fort quemó al nuevo novio uruguayo para ver si tenía otra novia o ALGÚN HIJO PERDIDO POR AHI.⚠️ pic.twitter.com/0C6jcu5LR5 — El Impacto (@elimpactocom) August 14, 2026

Finalmente apareció Juan Manuel. La relación avanzó y ambos compartieron un viaje por Estados Unidos, que incluyó visitas a Walt Disney World y Las Vegas.

La hija de Ricardo Fort destacó además algunos gestos del joven durante aquella experiencia. Entre ellos, contó que manejó durante varias horas para concretar su primer encuentro en Miami y que posteriormente se hizo cargo de gastos durante la estadía que compartieron.

Por qué decidió mostrar públicamente a su novio

Aunque inicialmente intentó mantener el vínculo lejos de la exposición mediática, Marta terminó publicando imágenes junto a Juan Manuel. Durante la entrevista reveló que esa decisión escondía una estrategia para averiguar si su pretendiente tenía otra relación o algún secreto que ella desconociera.

“Entre nos... se está enterando ahora”, reconoció entre risas, al admitir que su novio desconocía hasta ese momento el verdadero motivo de la publicación.

Marta explicó que, debido a que él vive en Uruguay y ella en Argentina, quiso aprovechar el alcance de las redes sociales antes de que el joven viajara a Buenos Aires para continuar la relación.

“Como el chico es uruguayo y yo soy argentina, yo por las dudas, antes de que venga para acá a la Argentina, quería quemarlo”, explicó.

Su razonamiento era sencillo: exponer públicamente la relación para comprobar si aparecía alguien con información inesperada sobre el joven.

“Por dentro dije: ‘A ver si se presenta una novia, un hijo perdido, alguien que diga que me choreó el auto, la casa... Es mejor así me entero ahora’”, contó.

La respuesta que encontró en las redes

La estrategia tuvo una consecuencia diferente a la que imaginaba. En lugar de recibir advertencias sobre su novio, Marta comenzó a encontrar mensajes de usuarios que celebraban la relación y advertían, en tono humorístico, a posibles interesadas.

“Y ahora ya lo oriné, porque los comentarios de sus publicaciones y fotos se llenaron de comentarios que dicen: ‘Tatianas, aléjense que es de Marta Fort’”, relató entre risas.

La joven contó además que, después de finalizar su participación televisiva, debía dirigirse al aeropuerto para buscar a Juan Manuel, quien viajaba desde Uruguay para encontrarse con ella.