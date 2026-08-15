Sismo de 3,9 provocó daños en una región de Italia: hubo deformaciones en rutas y desprendimiento de material

Un sismo de magnitud 3,9 sacudió este sábado las inmediaciones del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, y provocó daños en una ruta de la localidad de Linguaglossa. Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas.

Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el movimiento se registró a las 12:24, hora local, y tuvo una profundidad de apenas 1,2 kilómetros, por lo que fue considerado un sismo superficial.

El temblor fue percibido en distintas localidades ubicadas en las laderas del Etna. En Linguaglossa, la sacudida provocó grietas, deformaciones en el asfalto y desprendimientos de material en la ruta Mareneve.

Foto: La Sicilia

Ante los daños, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de un tramo de la vía y desplegaron equipos de Protección Civil, personal forestal y técnicos municipales para evaluar las condiciones del terreno.

El cierre afectó el acceso hacia Piano Provenzana, uno de los principales puntos de ingreso al Etna por su sector norte. También se implementaron medidas preventivas en establecimientos ubicados en las inmediaciones de la zona afectada.

Actividad del volcán Etna

El sismo ocurrió mientras el Etna atravesaba una jornada de cambios en su actividad volcánica. Durante la mañana había finalizado una fase explosiva del cráter Vorágine, que dejó de emitir fuentes de lava y ceniza.

Foto:Salvatore Allegra / AP

Posteriormente, el cráter Noreste registró una breve emisión de ceniza, mientras que los valores del tremor volcánico descendieron hasta niveles medios y bajos.

La actividad sísmica quedó vinculada al sistema de fallas de Pernicana, ubicado en el flanco noreste del volcán. Las autoridades mantenían el monitoreo permanente del área mediante sistemas sísmicos, geodésicos y geológicos.

La Protección Civil italiana mantenía al Etna bajo nivel de alerta amarillo.

Foto: X

Restricciones y situación en Catania

El movimiento también generó modificaciones en la circulación de la zona y se sumó a una jornada marcada por la actividad volcánica del Etna.

Foto: EFE

En tanto, el aeropuerto de Catania retomó sus operaciones durante la tarde, aunque algunos vuelos continuaron cancelados o fueron derivados a otros aeropuertos de Sicilia. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales ni personas heridas como consecuencia del sismo.