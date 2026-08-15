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Boca Juniors pierde 1 a 0 con Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

Boca Juniors pierde 1 a 0 con Platense y concentran su mirada en la Copa Libertadores, pero no pueden dejar escapar puntos en el plano local.

15 de Agosto de 2026
Boca enfrenta a Platense.
Boca enfrenta a Platense. Foto: (NA).

Boca Juniors pierde 1 a 0 con Platense y concentran su mirada en la Copa Libertadores, pero no pueden dejar escapar puntos en el plano local.

Boca Juniors pierde 1 a 0 con Platense y concentran su mirada en la Copa Libertadores, pero no pueden dejar escapar puntos en el plano local.

 

El desarrollo del partido:

 

52 MINUTOS: ¡GOL DE PLATENSE!

 

51 minutos: Sebastián Villa buscó su gol en Vicente López

El atacante ensayó un derechazo que se fue a centímetros del palo izquierdo.

 

50 minutos: Leandro Paredes salió del vestuario y fue al banco de suplentes

El mediocampista no salió a jugar la segunda parte y se unió a todos sus compañeros después de comenzado el complemento.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

Boca Juniors y Platense igualan 0-0 al término de los 45 minutos iniciales en el estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize exhibió muchas dificultades para llevarle peligro al arquero Juan Pablo Cozzani y sufrió la falta de resolución de Sebastián Villa en cada una de sus intervenciones.

Mientras tanto, el Calamar tuvo las dos ocasiones más peligrosas, que obligaron a sendas atajadas de Álvaro Montero ante intentos de Agustín Lagos y Luciano Giménez.

 

45 minutos: Platense tuvo los últimos ataques del primer tiempo

Nicolás Retamar anticipó a todos después de un centro de Guido Mainero, pero su cabezazo se fue a varios metros del palo derecho de Montero. Instantes después, el arquero reapareció para contener otro tiro sin dar rebote.

 

38 minutos: otra intervención de Álvaro Montero

El colombiano rechazó un cabezazo de Luciano Giménez al tiro de esquina.

 

36 minutos: tímido intento de Paredes

El volante central movió el avispero con un disparo desviado desde lejos.

 

26 minutos: nuevo acercamiento del Xeneize

Tomás Aranda se asoció con Leonel Flores y probó un zurdazo a distancia que se marchó por encima del travesaño.

 

24 minutos: excelente volada de Álvaro Montero

El arquero de Boca Juniors se estiró contra su palo izquierdo para despejar un disparo a distancia de Agustín Lagos al córner.

15 minutos: trámite parejo en Vicente López

Boca Juniors y Platense se reparten la pelota sin generar avances claros en los arcos.

 

5 minutos: Aranda tuvo el primer remate de Boca Juniors

El juvenil recibió un pase de Leandro Paredes antes de sacudir un disparo potente que terminó en las manos de Cozzani.

 

Boca guarda poco y Platense mete una mezcla.

A pesar de que el martes se juega su clasificación en la Copa Sudamericana, el Xeneize solo introduce dos cambios con los ingresos de Marco Pellegrino y Sebastián Villa en lugar de Ayrton Costa y Miguel Merentiel. El conjunto del Vasco Arruabarrena no puede dejar puntos en Vicente López: necesita un triunfo para seguir en los primeros lugares de la Tabla Anual.

 

En la vereda opuesta, Martín Palermo realizará cinco modificaciones con respecto al equipo que igualó 1-1 ante Coquimbo Unido en Buenos Aires con vistas a la revancha del miércoles en Chile por los octavos de la Copa Libertadores. Salvo en el arco, el Calamar hará cambios en todas las líneas con las entradas de Agustín Lagos, Mateo Mendía, Iván Gómez, Gastón Togni y Nicolás Retamar en lugar de Juani Saborido, Víctor Cuesta, Pablo Ferreira, Bautista Merlini y Franco Zapiola.

Temas:

Boca Torneo Clausura Platense
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