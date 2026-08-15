Se conmemoró la Asunción de la Virgen María en la Catedral de Paraná

La Catedral de Paraná fue escenario este sábado de una solemne celebración por la Asunción de la Virgen María, que coincidió con la misa mensual dedicada a los enfermos y afligidos.

El padre Fabián Minigutti explicó que ambas celebraciones se unieron en una jornada marcada por la oración, la música y distintos momentos de bendición para los fieles.

“Hoy es la fiesta de la Asunción de la Virgen y, como cada tercer sábado de mes, hacemos la misa por enfermos y afligidos. Es una misa muy sentida, en la que hay mucha paz y alegría”, señaló.

El sacerdote detalló que, después de la celebración eucarística, se realizó la exposición del Santísimo, la bendición con el Santísimo Sacramento y la imposición de manos con agua bendita de Lourdes, proveniente de Francia.

Minigutti destacó además el crecimiento de esta misa, que comenzó a realizarse hace dos o tres meses y que ya convocó a personas de distintos puntos del país.

“Cada vez va creciendo más, no solamente con gente de la ciudad, sino también con personas que vienen de otros lugares. Había gente de Chubut, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y del interior de la provincia”, indicó.

Un espacio de oración y consuelo

El sacerdote describió la celebración como un espacio de encuentro para quienes atraviesan enfermedades, situaciones familiares difíciles o distintas preocupaciones personales.

“Es una caricia de Dios, una caricia del Señor a través de su madre. Es una caricia que anima, una caricia de sanación, de fortaleza y también de intercesión”, expresó.

En ese sentido, señaló que muchos fieles concurren para pedir por familiares enfermos o por personas que atraviesan dificultades laborales y personales.

La jornada también contó con la participación de los servidores del altar de la Catedral, jóvenes que reciben formación y colaboran habitualmente en las celebraciones religiosas.

Las próximas celebraciones

El padre Minigutti recordó que la misa por los enfermos y afligidos se celebra cada tercer sábado del mes. Además, todos los días 2 se realiza la Misa de los Ángeles, una celebración dedicada a recordar a los ángeles de la guarda y que también incluye la entrega de aceite bendito.

Al finalizar, el sacerdote dejó un saludo para las familias y especialmente para los niños, en la víspera del Día del Niño. “Que esos niños que tienen la alegría y la paz reinen en el corazón de todos y cada uno de ustedes”, expresó.