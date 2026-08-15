Feria de emprendedores y muestra de Croquiseros en el Mercado Sud

El Mercado Sud sumó este sábado una propuesta diferente con una feria de emprendedores que reunió indumentaria, decoración, iluminación y distintos productos artesanales. La actividad se desarrolló desde las 15 y se complementó con una muestra de Croquiseros en el ingreso al mercado.

Entre las propuestas, hubo un taller creativo que permitió elegir una prenda, como una remera o un bolsito, y estamparla en el momento. Sus responsables contaron que también se ofreció una alternativa para niños con mochilas y bolsitos.

Las emprendedoras señalaron que comenzaron con los talleres hace aproximadamente un mes y que participan de distintas ferias a través de las redes sociales.

Indumentaria infantil con estampados

Otra de las propuestas está vinculada con la indumentaria para bebés de 0 a 2 años. Natalia, creadora de Benata, contó que diseña las prendas y desarrolla estampas propias.

“Estoy inspirada, ahora estoy haciendo la colección de verano con estampas de pajaritos, de florcitas”, detalló.

Sobre la participación en la feria, sostuvo que representa una oportunidad para mostrar sus productos, sumar seguidores y concretar ventas. También precisó que los bodies y pantalones tienen un valor de $18.000, mientras que los buzos cuestan $22.000.

Luminarias artesanales

La feria también incluye luminarias artesanales realizadas en alambre. Uno de los emprendedores explicó que todas las piezas expuestas son de elaboración propia y que trabaja en este rubro desde hace aproximadamente cuatro años.

“Esto en alambre fardo son todas piezas que empiezan por una punta y terminan por la otra, o sea, no tiene corte el alambre y están todas barnizadas para que sean protegidas”, describió.

El emprendedor destacó además la buena recepción que tienen sus productos y señaló que busca ofrecer “algo diferente”. Durante la jornada, la propuesta se completó con una muestra de Croquiseros, cuyas obras estuvieron en el ingreso al Mercado Sud, además de una charla.